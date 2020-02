Cameraprestaties Samsung Galaxy S20 en S20+ vergeleken met Galaxy S10-serie

De Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra worden later deze week officieel aangekondigd. Er is echter weinig wat we niet over het drietal weten en zojuist zijn er nogmaals een aantal foto’s gepubliceerd van de Galaxy S20+. Deze foto’s werden gedeeld door Max Weinbach van XDA Developers en tonen de voorzijde van het toestel. Daarnaast heeft hij een vergelijking gemaakt tussen de camerasensoren van de Galaxy S20- en S10-serie.

→ Lees ook: Alles wat je moet weten over de Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra

Samsung Galaxy S20+

Laten we beginnen met het ontwerp van de Galaxy S20+. Zoals je op de foto’s kunt zien, heeft de Galaxy S20+ dunne randen rondom het scherm met een gecentreerde 10-megapixelcamera voor het maken van selfies. Een vingerafdruksensor ontgrendelt het apparaat en verifieert de identiteit van de gebruiker voor mobiele betalingen.

Samsung heeft het toestel voorzien van een 6,7-inch oled-scherm met een resolutie van 3200 x 1440 pixels en een beeldverhouding van 20:9. Het toestel heeft ook een modus om de verversingssnelheid van 120Hz te activeren. Deze 120Hz-modus zal alleen bij de resolutie fhd+ beschikbaar zijn en niet bij wqhd+. Een hogere verversingssnelheid betekent dat gebruikers op een hogere framerate kunnen werken, waardoor functies als scrollen door een pagina vloeiender zal werken.

Onder de motorkap vinden in Europa vermoedelijk een nieuwe Exynos 990-soc, terwijl de Qualcomm Snapdragon 865-soc in andere regio’s zal worden gebruikt. De S20+ heeft 12GB aan werkgeheugen en de goedkoopste configuratie komt met 128GB opslagruimte. Het cameraeiland bestaat uit vier camera’s: een 12-megapixelsensor, een 64-megapixelsensor (telelens), 12-megapixelsensor (ultrabreed) en een Time of Flight-dieptesensor. De accucapaciteit bedraagt 4370mAh en ondersteunt snelladen met 25W. Een snellader wordt door Samsung standaard meegeleverd.

De Galaxy S20+ wordt aanstaande dinsdag 11 februari samen met de S20 en S20 Ultra geïntroduceerd. Pre-orders beginnen vermoedelijk nog dezelfde dag, waarbij de nieuwe EarBuds+ mogelijk als cadeau worden meegeleverd.