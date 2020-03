‘Apple stelt opschalen iPhone 12- en iPhone 12 Pro-productie uit vanwege zorgen om vraag’

Het Japanse Nikkei publiceerde eerder deze maand een rapport waarin werd geclaimd dat Apple zou overwegen om de lancering van de iPhone 12 en iPhone 12 Pro met enkele maanden uit te stellen. Volgens Reuters maken leveranciers van Apple in China zich inmiddels ook zorgen over de vraag en mogelijke uitgestelde lancering van de iPhone 12-serie.

Zorgen om vraag naar iPhone 12

In het rapport van het doorgaans goed geïnformeerde Reuters zegt een topman van een van Apple’s belangrijkste Chinese partners dat de orders in het tweede fiscale kwartaal met ongeveer 18 procent zullen dalen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De anonieme bron geeft aan dat het opschalen van de productie voor de iPhone 12-serie door Apple is uitgesteld, echter zou een release in de herfst nog niet zijn uitgesloten.

“Een topman bij een van de belangrijkste contractassembleurs van Apple zei dat de bestellingen van Apple voor het kwartaal dat eindigt in maart waarschijnlijk met 18% zal dalen in vergelijking met het voorgaande jaar. De productie-opstart voor nieuwe telefoons die werken met 5G-netwerken van de volgende generatie is uitgesteld, zei deze persoon, hoewel het nog steeds mogelijk is dat de 5G-telefoons volgens plan in de herfst kunnen worden gelanceerd.”

Het probleem is volgens de persoon niet de tekorten of productie in China, maar eerder bezorgdheid over de vraag naar de nieuwe iPhones. “Niemand heeft het meer over mankracht of materiaaltekort (in China). Nu kijkt iedereen of de vraag vanuit de VS en Europa de markt kan bijhouden’, aldus de persoon, die de zaak direct kent. “De focus ligt nu op de vraag van consumenten in de Verenigde Staten en Europa.”

Apple is naar verluidt van plan om in het najaar vier nieuwe ‌iPhone‌-modellen uit te brengen. De iPhone 12-serie zou bestaan uit vier modellen met een oled-scherm en 5G-modellen in de volgende formaten 5,4-inch, 6,1-inch en 6,7-inch.