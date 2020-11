‘Apple begint met testen van vouwbare iPhone’

Apple is naar verluidt begonnen met verzenden van een vouwbare iPhone naar Foxconn voor testdoeleinden. Deze nieuwe generatie iPhone zou staan gepland voor eind 2022.

Vouwbare iPhone in 2022

Chinese Economic Daily News claimt op basis van bronnen binnen de toeleveringsketen van Apple dat het gebruik van oled- of MicroLED-schermen wordt geëvalueerd. De keuze voor en van de twee technologieën zal namelijk de productie van de vouwbare iPhones beïnvloeden.

Foxconn zou door Apple ook zijn gevraagd om de lagers van het vouwmechanisme te evalueren met meer dan 100.000 openings- en sluittests. Het rapport merkt op dat vergelijkbare tests voor reguliere laptops vereisen dat ze tussen 20.000 en 30.000 keer worden geopend en gesloten.

Momenteel is er nog geen informatie beschikbare over het ontwerp van de vouwbare iPhone, maar Samsung zou door Apple zijn uitgekozen als leverancier van het paneel. Eerder dit jaar verschenen er al geruchten dat Apple samples zou hebben besteld bij de Zuid-Koreaanse fabrikant.

Lees ook → Apple werkt aan vouwbare iPhone met oled-scherm

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde insider Jon Prosser werkt Apple aan een iPhone met twee afzonderlijke schermen. De schermen zouden zijn verbonden door middel van een scharnier in plaats van een enkel scherm, zoals het geval is met de Galaxy Fold-smartphones van Samsung. Het prototype heeft roestvrijstalen randen die lijken op de iPhone 11 Pro en geen notch aan de bovenkant van het scherm, in plaats daarvan is er gekozen voor een kleine Face ID-module op het buitenste scherm.

De eerste geruchten over een vouwbare iPhone dateren uit 2016 en sindsdien zijn er verschillende patenten van het bedrijf opgedoken. In een van deze patenten wordt ook een apparaat omschreven met twee schermen die kunnen worden samengevoegd tot een enkel vouwbaar apparaat met een scharnier.