Netflix verliest abonnees en overweegt goedkoper abonnement met advertenties

Netflix maakte op dinsdag zijn eerste abonneedaling in 10 jaar bekend. Volgens Netflix-ceo Reed Hastings wordt dit veroorzaakt door toenemende concurrentie en gebruikers die hun account delen. Het bedrijf zegt daarom nu een goedkoper abonnement met advertenties te overwegen.

Netflix met advertenties

Nadat COO Greg Peters de nieuwste prijsstijging voor abonnementen had besproken, deelde Hastings dat Netflix manieren bekijkt om de kosten voor gebruikers te compenseren. “Een manier om de prijsspreiding te vergroten is het vertonen van advertenties op goedkope abonnementen”, zei Hastings. Hij erkende dat hij historisch gezien tegen het idee was om adverteerders binnen te halen, maar dat hij sindsdien van mening is veranderd ten gunste van de keuze van de consument.

“Consumenten die een lagere prijs willen – en die reclame tolerant zijn – laten krijgen wat ze willen, is heel zinvol”, vervolgde Hastings. “Denk aan ons als heel open voor het aanbieden van nog lagere prijzen met reclame als een keuze van de consument. Het is vrij duidelijk dat het werkt voor Hulu. Disney doet het. HBO heeft het gedaan. Ik denk niet dat we veel twijfel hebben dat het werkt. Al die bedrijven hebben het uitgevogeld. Ik weet zeker dat wij er ook gewoon instappen en het uitvinden.”

Netflix lijkt de weg van Hulu te volgen, dat klanten de optie geeft om hun duurdere, reclamevrije abonnementen te behouden of te kiezen voor een goedkoper abonnement dat reclame omvat. De dienst van Hastings zou echter geen data willen tracken. Het is nog niet exact duidelijk wanneer het goedkopere abonnement wordt geïntroduceerd.

Daarnaast sprak het bedrijf tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers ook nog over het delen van accounts. Volgens Netflix zijn er meer dan 100 miljoen huishoudens die via gedeelde accounts toegang hebben tot de dienst. Het ligt voor de hand dat het delen van accounts in de toekomst ook globaal zal worden aangepakt. In enkele landen test Netflix een nieuw abonnementsmodel voor gebruikers die hun accounts delen met andere gebruikers. Deze groep krijgt de optie om een subaccount aan te maken voor een laag bedrag.