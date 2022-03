Netflix sluit goedkoper abonnement niet langer volledig uit

Netflix heeft in het verleden meerdere keren aangegeven dat het niet van plan is om een goedkoper abonnement met reclames toe te voegen, maar topman Spencer Neumann sluit het inmiddels niet langer volledig uit. De CFO van het bedrijf zei dit dinsdag tijdens de Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference, nadat Disney+ bekend had gemaakt dat ze eind 2022 in de VS een dergelijk abonnement zullen introduceren.

Goedkoper Netflix-abonnement?

“Het is niet zo dat we iets hebben tegen reclame, om duidelijk te zijn”, zei Neumann tijdens Morgan Stanley’s 2022 Technology, Media & Telecom Conference. “Maar dat is niet iets wat op dit moment in onze plannen zit. We hebben een heel mooi schaalbaar abonnementsmodel en nogmaals, zeg nooit nooit, maar het zit niet in ons plan.”

Het onderwerp kwam ter sprake toen Neumann werd gevraagd om te reageren op het nieuwe plan van Disney om dit jaar een versie van Disney+ met advertenties te lanceren. Het is moeilijk voor Netflix om dat soort bewegingen te negeren, maar “het heeft nu geen zin voor ons”, voegde Neumann eraan toe. Hij grapte later dat hij vermoedelijk niet voor dat abonnement gaat.

Netflix legt op dit moment de stijgende productiekosten neer bij de consument. In de afgelopen jaren zijn de prijzen meermaals verhoogd en volgens Neumann heeft de meest recente prijsverhoging gezorgd voor een trage groei in het eerste kwartaal van 2022. “Aan het eind van de dag, prijzen we voor wat wij geloven dat de waarde is die we bieden”, zei hij om de prijssprongen te verdedigen.