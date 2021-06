Bitcoin prijscrash is nog niet over volgens J.P. Morgan

De Bitcoin heeft een zware maand achter de rug en investeerders moeten volgens J.P. Morgan-expert Nikolaos Panigirtzoglou mogelijk langer wachten op herstel. Cryptocurrencies stonden in mei onder druk na uitspraken van Tesla-ceo Elon Musk en de angst voor dreigende overheidsregulering uit de Verenigde Staten en China. De Bitcoin-prijzen daalden in mei met ongeveer 37% en staan 43% lager dan de piek van medio april van $64.829.

Panigirtzoglou ziet op middellange termijn een reële waarde voor Bitcoin tussen de $24.000 en $36.000. De analist denkt dat de crash van de bitcoin in mei de vraag ernstig heeft verzwakt, wat de prijzen voorlopig waarschijnlijk laag zal houden. “We hadden eerder betoogd dat het falen van Bitcoin om boven de $60k drempel te breken ervoor zou zorgen dat de signalen meer bearish zouden worden en dat dit waarschijnlijk een belangrijke factor is geweest in de correctie van vorige week in het duwen van CTA’s en andere momentum-gebaseerde beleggers om hun posities te overwegen. De koers op langere termijn blijft problematisch, want het is nog niet omgeslagen. Het zou nog steeds prijsdalingen tot $26k kunnen vergen voordat het momentum op langere termijn zou kunnen draaien,” zei Panigirtzoglou in een nieuw rapport voor klanten.

“Er is weinig twijfel dat de boom-bust dynamiek van de afgelopen weken een tegenslag betekenen voor de adoptie van cryptomarkten en in het bijzonder van Bitcoin en Ethereum. We merken op dat alleen al de stijging van de volatiliteit, vooral ten opzichte van goud, een belemmering is voor verdere adoptie, omdat het de aantrekkelijkheid van digitaal goud ten opzichte van traditioneel goud in portefeuilles vermindert”, aldus Panigirtzoglou.

Coinbase-cfo Alesia Haas zei in gesprek met Yahoo Finance dat de druk op crypto-prijzen moet dienen als een herinnering aan de risicofactoren voor die nieuwe investeerders in de vaak volatiele ruimte. “Ik denk dat degenen die nieuw waren in deze ruimte misschien de volatiliteit hebben onderschat die we in deze markt kunnen zien. Maar crypto is volatiel, en we moeten niet vergeten dat dit een echt jonge industrie is en een zeer ontluikende activaklasse. Dus hoewel we veel volatiliteit hebben gezien, hebben we hier al vanaf het allereerste begin mee te maken,” zei Haas.

Ondanks de lagere koers van de meeste crypto’s, zei Haas dat Coinbase’s tweede kwartaal op schema blijft. “En het momentum dat we zien zet door. Er is veel interesse in crypto. We deelden het op onze eerste earnings call onlangs, met het momentum dat we zagen in Q1 had doorgezet in Q2 en we zijn optimistisch op dit punt dat we vergelijkbare toenames qua volume op ons platform gaan zien die we zagen in het eerste kwartaal”, aldus Haas.