Zo koop je Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en andere crypto’s

Heb je in de afgelopen periode veel gehoord en gelezen over Bitcoins, Ethereum, crypto’s, altcoins, maar heb je geen flauw idee hoe je kan handelen met crypto’s of hoe je ze überhaupt kan aanschaffen? Geen paniek, want in deze tutorial leggen we je uit hoe je ze eenvoudig kan kopen. Niet alleen laten we je zien hoe je toegang krijgt tot de populairste coins van dit moment, want we vermijden tegelijkertijd ook de hoge transactiekosten die sommige beurzen in rekening brengen wanneer je begint met handelen.

Cryptomunten kopen

Binance is de grootste exchange van dit moment en hier kun je Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en alle andere bekende cryptocoins kopen en verhandelen. Je kan je via deze link aanmelden voor het platform. Je hoeft bovendien niet lang te wachten voordat je aan de slag kan, want je kan direct geld toevoegen aan je account via een bankoverschrijving, creditcard (+1,8%) of iDEAL (€1,30 per transactie). Het registeren is eenvoudig en gratis:

Open de registratiepagina. Voer je e-mailadres en wachtwoord in (gebruik een uniek wachtwoord die je nergens anders gebruikt). Klik daarna op ‘account aanmaken’. Voer de 6-cijferige verificatiecode in die naar je e-mailadres is gestuurd. De code is 30 minuten geldig. Na het activeren van je account kun je direct geld storten op je account of je huidige crypto’s transfereren naar je wallet op Binance.

Nu we een account hebben aangemaakt en geld onze Binance-account hebben gezet, is de volgende stap het kopen van Bitcoin, Ethereum of een van de andere vele munten. Dit doe je door de volgende stappen te volgen:

Klik op de knop ‘Crypto kopen’ in de linker bovenhoek en selecteer in dit menu de optie ‘Cashsaldo’.

Op deze pagina voer je bij ‘EUR’ het bedrag in wat je wilt uitgeven. Daaronder kun je de munt selecteren die je wilt aanschaffen en daarbij wordt ook direct aangegeven hoeveel je ontvangt.

Heb je alles gecontroleerd? Klik dan op de knop ‘Kopen [naam van de geselecteerde munt]’ om de transactie te bevestigen. Gefeliciteerd, je bent de trotse eigenaar van cryptomunt.

We raden iedereen aan om 2FA Security in te schakelen op alle beuren en noteer de privésleutel op een vel papier voor het geval dat je ooit je smartphone kwijtraakt. De beste app voor 2FA Security is Google Authenticator voor iOS of Android. Binance vraagt na het succesvol invoeren van je inloggegevens een unieke code, die alleen door jou kan worden aangemaakt in de Google Authenticator-app. Mocht je wachtwoord in handen zijn gekomen van een kwaadwillende, dan zal het nog steeds niet mogelijk zijn om in te loggen. Bij alle alle aankopen, verkopen en overige veranderingen ontvang je een verzoek ter bevestiging, zodat iemand jouw geld niet zonder tussenkomst kan afnemen.

Wees uitermate voorzichtig met je account en volg deze tips: