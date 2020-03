Zo moet de PlayStation 5-ssd de graphics van PS5-games gaan verbeteren

De PlayStation 5 beschikt over minder grafische rekenkracht dan Xbox Series X, maar het betekent nog steeds niet dat games er niet geweldig kunnen uitzien. Volgens een voormalige Naughty Dog-ontwikkelaar zal de razendsnelle SSD van de console een enorm verschil maken.

Voordelen PS5-ssd

Naar aanleiding van de onthulling van de specificaties van PlayStation 5 heeft voormalig technisch art-directeur van Naughty Dog, Andrew Maximov, op Twitter uitgelegd hoe de SSD de graphics zal verbeteren. De aanwezigheid van een SSD maakt het gemakkelijker om dingen te doen die een aantal tijdelijke oplossingen vereisen in games van de huidige generatie.

“Tegen het einde van een consolecyclus gaat er enorm veel werk zitten in het schrijven van scripts om de juiste gegevens op de correcte moment te laden en op het juiste moment weer te geven. En de ontwerpers en ingenieurs die dat doen, blijven grotendeels ondankbaar omdat het niet de meest sexy baan is. Toch is dit wat dit mogelijk maakt.

Zelfs met de huidige hardware kunnen we de meeste afzonderlijke objecten levensecht weergeven. Elk haartje van Drakes-stoppels was een driehoek. Met slimme LoD-systemen kunnen we enorme ruimtes renderen. Maar we kunnen niet alle super gedetailleerde versies met hoge resolutie voor alle objecten tegelijk in het geheugen opslaan”, aldus Maximov

De PlayStation 5-sdd kan direct de hoogst mogelijke kwaliteit van assets laden, waardoor ontwikkelaars meer vrijheid krijgen om de best mogelijke games te maken zonder dat het ten koste gaat van de rekenkracht.

“Dus de mogelijkheid om een item met de hoogste resolutie vlak voor je in te laden en het meteen te laten vallen als je je omdraait, betekent dat elke boom 3D-schors, mos en mieren kan bevatten, zonder de gpu uit te putten. Het gaat geweldig worden.”

Na maanden van geruchten en speculaties presenteerde Sony afgelopen woensdag de specificaties van PlayStation 5. De console heeft een acht AMD Zen 2-cores (cpu) met een maximale kloksnelheid van 3,4 GHz, een RDNA 2-gpu (Navi) met 36 compute units die op maximaal 2,23 GHz draaien (variabel). De gpu is goed voor 10,28 teraflops aan rekenkracht. Daarnaast komt het systeem met 16 GB GGDR6 RAM en een custom 825 GB-ssd.

De PlayStation 5 wordt later dit jaar wereldwijd gelanceerd in Europa. Wil je er zeker van zijn dat je geen pre-order mist? Schrijf je dan hieronder in voor onze notificatiedienst. We sturen je niet eerder een e-mail totdat de eerste winkel is begonnen met het aanbieden van de PS5.