Microsoft: Xbox Series X levert 12 teraflops aan rekenkracht, verdubbeling ten opzichte van Xbox One X

Microsoft heeft vandaag bekendgemaakt dat Xbox Series X over 12 teraflops aan rekenkracht zal beschikken. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de Xbox One X en acht keer zoveel als de Xbox One. Daarnaast beschikt het systeem over een ssd in plaats van een harde schijf en een aanzienlijk krachtigere processor.

Xbox Series X

Xbox Series X is de krachtigste console die Microsoft ooit heeft gebouwd. Onder de motorkap vinden we een AMD Zen 2-cpu met acht cores. De AMD Navi-gpu is gebaseerd op de RDNA 2-architectuur en levert 12 teraflops aan rekenkracht. Deze toename zal resulteren in mooiere graphics, ray tracing en hogere framerates. Eerder werd al bekendgemaakt dat er hardwarematige raytracing aanwezig zal zijn.

Een andere belangrijke verbetering is de aanwezigheid van een snelle ssd. Spelwerelden zullen dankzij de ssd groter, dynamischer en sneller laden dan ooit tevoren. Met de nieuwe Quick Resume-functie kun je vrijwel onmiddellijk meerdere games vanuit een gepauzeerde voortzetten, waardoor je terugkeert naar waar je was en wat je aan het doen was, zonder te wachten.

De console krijgt ook ondersteuning voor variable rate shading, waarmee ontwikkelaars de kracht van Xbox Series X efficiënter kunnen benutten. In plaats van gpu-cycli uniform aan elke pixel op het scherm toe te kennen, kunnen ze prioriteit geven aan individuele effecten op specifieke gamepersonages of belangrijke omgevingsobjecten. Deze techniek resulteert in stabielere framerates en hogere resoluties, zonder een negatieve invloed op de beeldkwaliteit.

Microsoft heeft de nieuwe controller geoptimaliseerd. De controller voor Xbox Series X maakt gebruik van een eigen draadloos communicatieprotocol met hoge bandbreedte wanneer verbonden met de console. Met Dynamic Latency Input (DLI), een nieuwe functie die invoer onmiddellijk synchroniseert met wat wordt weergegeven, zijn de bedieningselementen nog preciezer en responsiever.

De HDMI 2.1-aansluiting introduceert functies zoals Auto Low Latency Mode (ALLM) en Variable Refresh Rate (VRR). Met ALLM kan Xbox One en Xbox Series X het aangesloten beeldscherm automatisch instellen op de laagste latencymodus. VRR synchroniseert de verversingsfrequentie van het scherm met de framerate van de game, waarmee beelden vloeiend worden weergegeven zonder tearing. Xbox Series X kan beelden met maximaal 120 frames per seconde weergeven.

Smart Delivery zorgt ervoor dat je de juiste versie van de game ontvangt op elke Xbox waarop je speelt. Games van Xbox Game Studios, waaronder Halo Infinite, hoef je slechts eenmalig aan te schaffen en zijn daarna beschikbaar op elke Xbox-console waarvoor ze zijn uitgebracht. Ten slotte is Xbox Series X backwards compatibel met Xbox One-, Xbox 360- en Xbox-games.