Nintendo introduceert Xenoblade Chronicles Definitive Edition Collector’s Set als pre-order

Eerder deze week maakte Nintendo in een Direct Mini bekend dat Xenoblade Chronicles Definitive Edition op 29 mei voor de Nintendo Switch wordt uitgebracht. Deze moderne klassieker is voorzien van extra content met een nieuw epiloog, Future Connected. In dit nieuwe hoofdstuk kunnen spelers een gloednieuw avontuur met Shulk ervaren.

Fans van Xenoblade Chronicles kunnen ook uitkijken naar een Collector’s Set. Deze limited edition bevat een kopie van de game, steelbook, vinyl voor geluidsselectie, muziekdownloadcode, poster in vierkant formaat en het Xenoblade Chronicles Definitive Works-artbook van 250 pagina’s. Deze versie is nu beschikbaar bij Bol.com voor pre-order (€99,99). Wees er snel bij, want er zijn slechts een beperkt aantal exemplaren beschikbaar.