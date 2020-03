Nieuwe Nintendo Direct Mini toont Nintendo Switch-games voor 2020: Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, BRAVELY DEFAULT II, BioShock: The Collection en meer

In de afgelopen Nintendo Direct Mini heeft Nintendo allerlei games in de schijnwerpers gezet die in 2020 naar de Nintendo Switch komen. Sommige van die games zijn nu al verkrijgbaar! De video bevatte spannende RPG’s als Xenoblade Chronicles: Definitive Edition en BRAVELY DEFAULT II; klassieke franchises als Borderlands, XCOM 2 en BioShock, die voor het eerst naar een Nintendo-systeem komen; remakes van populaire games als Burnout Paradise Remastered en Panzer Dragoon: Remake; en games die perfect zijn voor zowel casual als voor doorgewinterde games, zoals Good Job!, 51 Worldwide Games en Animal Crossing: New Horizons.

De Nintendo Direct Mini deed ook nieuwe content uit de doeken over reeds verkrijgbare Nintendo Switch-games, zoals een gratis update voor Ring Fit Adventure en meer info over de betaalde DLC van Pokémon Sword en Pokémon Shield. Bovendien werd bekendgemaakt dat de eerste vechter van Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass Vol. 2 uit ARMS komt.

Nu verkrijgbaar

Good Job!: In deze knotsgekke game van Nintendo moet je hilarische en uitdagende taken voltooien in een kantoorgebouw. Het maakt niet uit hoe je de klus klaart, zolang je hem maar klaart, in je eentje of in de stand voor twee spelers. Good Job! Is vanaf vandaag verkrijgbaar in de Nintendo eShop op de Nintendo Switch.

MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order-uitbreidingspas – Pack 3: Het is Doctor Doom vs. The Fantastic Four wanneer MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order-uitbreidingspas – Pack 3: Fantastic Four: Shadow of Doom vandaag wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch. Het nieuwe pakket voegt de Fantastic Four en Doctor Doom toe als speelbare personages in een nieuwe verhaalcampagne. De uitbreidingspas, die ook Pack 1 en Pack 2 bevat, is verkrijgbaar in de Nintendo eShop.

Update voor Ring Fit Adventure: Er wordt later vandaag een gratis update uitgebracht voor Ring Fit Adventure. De update brengt de nieuwe spelstand Ritmespel, een optie om een vrouwelijke stem te kiezen en de taal van de stem in de game te wijzigen, en meer. In het Ritmespel kun je bewegen op muzieknummers uit Ring Fit Adventure zelf, maar ook op nummers uit andere populaire Nintendo-games, waaronder Super Mario Odyssey, Splatoon 2 en The Legend of Zelda: Breath of the Wild. De update is vanaf vandaag te downloaden.

Shinsekai: Into the Depths: In dit diepzee-avontuur moeten spelers spullen verzamelen om hun uitrusting te verbeteren, voorwerpen te maken en nog dieper de afgrond in te duiken. Terwijl de spelers steeds mysterieuzere gebieden verkennen, moeten ze hun zuurstof- en drukniveau in de gaten houden om te overleven. Shinsekai: Into the Depths wordt vandaag uitgebracht voor de Nintendo Switch.

Panzer Dragoon: Remake: In deze remake van de klassieke drakengame moeten spelers de Blue Dragon besturen door adembenemende landschappen, en met 360°-besturing en lock-on targeting tegen enorme wezens en dodelijke gevechtsschepen vechten. Panzer Dragoon: Remake wordt vandaag als eerste op de Nintendo Switch uitgebracht als tijdelijke console-exclusive.

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy: Betreed de Jedi Academy van Luke Skywalker om de Force te leren besturen! Spelers kunnen hun Jedi aanpassen en online vechten met tot wel 16 spelers wanneer Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy vandaag wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch.

Release in 2020

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition: Het oorspronkelijke Xenoblade Chronicles, waarin de populaire Shulk zijn debuut maakte, komt naar de Nintendo Switch met een nieuwe epiloog, Xenoblade Chronicles: Future Connected. Deze definitive edition van de RPG oogt en speelt soepeler dan ooit tevoren. De verschillende menu’s zijn makkelijk te lezen en te gebruiken. Sommige muzieknummers zijn geremasterd of geremixt. Duik in de prachtige wereld van Xenoblade Chronicles: Definitive Edition wanneer de game op 29 mei wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch. Op dezelfde dag wordt ook de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Collector’s Edition uitgebracht, met daarin een artbook van 250 pagina’s vol adembenemende landschappen, een SteelBook, een vinyl met de Monado afgebeeld op de hoes en een poster. Vroege kopers kunnen de game vandaag al bestellen in de Nintendo eShop en ontvangen daarvoor gouden punten ter waarde van 5% van het betaalde bedrag.

Animal Crossing: New Horizons: Nu Animal Crossing: New Horizons is uitgebracht voor de Nintendo Switch, staat het eerste evenement voor de deur. Tussen 1 en 12 april kunnen eilandbewoners meedoen aan Konijnendag. Tijdens dit evenement kun je op zoek gaan naar eieren die Zipper heeft verstopt en er vervolgens speciale voorwerpen van maken. De volgende gratis update wordt eind april uitgebracht en voegt het evenement

Uitbreidingspas van Pokémon Sword en Pokémon Shield: Met de nieuwe uitbreidingspas van Pokémon Sword en Pokémon Shield worden het weelderige Isle of Armor en de met sneeuw bedekte Crown Tundra aan Galar toegevoegd. Op het Isle of Armor kunnen Trainers een nieuwe dojo voor Pokémon-gevechten bezoeken om aan hun vaardigheden te werken. Door in deze dojo te trainen ontvang je van meester Mustard de legendarische Pokémon Kubfu. Als je met Kubfu traint, krijg je toestemming om de Towers of Two Fists op het Isle of Armor te betreden. Zodra je de beproevingen in een van de twee torens hebt doorstaan, evolueert Kubfu in Urshifu. Naast nieuwe kledingstukken en haarstijlen worden ook nieuwe achtergronden, effecten en frames toegevoegd voor league cards. Het eerste deel van de uitbreidingspas van Pokémon Sword en Pokémon Shield, The Isle of Armor, wordt eind juni uitgebracht. In de toekomst geven we meer informatie over de Crown Tundra, het tweede deel van de uitbreidingspas van Pokémon Sword en Pokémon Shield. De uitbreidingspas geeft toegang tot het Isle of Armor en de Crown Tundra zodra ze worden uitgebracht en is in de Nintendo eShop verkrijgbaar voor € 29.99.

BRAVELY DEFAULT II: In dit vervolg op het originele BRAVELY DEFAULT gaan de vier nieuwe Helden van het Licht op een groots en glorieus avontuur terwijl ze worden geleid door de elementaire kristallen. Net als de eerste game bevat BRAVELY DEFAULT II een gevechtssysteem waarin de nadruk op strategie ligt. Spelers moeten bepalen wanneer ze aanvallen (Brave) of het juiste moment afwachten om toe te slaan (Default). Met prachtige plaatsen om te bezoeken en nieuwe jobs om aan te nemen en te combineren is de Nintendo Switch dankzij BRAVELY DEFAULT II weer een epische RPG rijker. Je kunt vandaag al een demo van de game downloaden.

Een schat aan 2K-games: Op 29 mei komen er diverse games van uitgever 2K naar de Nintendo Switch, waaronder sci-fi-klassieker XCOM 2 Collection – met daarin XCOM 2, 4 DLC-pakketten en de uitbreiding War of the Chosen – alsook Borderlands Legendary Collection, met daarin het oorspronkelijke Borderlands, Borderlands 2 en Borderlands: The Pre-Sequel. 2K brengt ook de geprezen BioShock-serie naar de Nintendo Switch, met BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered en BioShock Infinite: The Complete Edition, alsook BioShock: The Collection, waarin alle drie de games in één pakket zijn gebundeld.

Super Smash Bros. Ultimate: De eerste vechter in Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass Vol. 2 komt uit de Nintendo Switch-game ARMS! De vechter wordt in juni aangekondigd en uitgebracht.

51 Worldwide Games: Vier op een rij, Mankala, Racebaan, Schuifpuzzel en Poker… dat is slechts een greep uit de bak met 51 spelletjes van over de hele wereld die in 51 Worldwide Games zijn gebundeld. Sommige games kun je met anderen spelen, inclusief opties om lokaal of online met tot wel vier spelers te spelen. 51 Worldwide Games wordt op 5 juni uitgebracht voor de Nintendo Switch. De game is vanaf vandaag al te bestellen. Als je de game van tevoren bestelt, ontvang je gouden punten ter waarde van 5% van het betaalde bedrag.

Burnout Paradise Remastered: 10 jaar na de oorspronkelijke release is de pijlsnelle racegame terug als geremasterde versie. Scheur door de straten, voer spectaculaire stunts uit en laat een spoor van automobiele vernieling achter wanneer Burnout Paradise Remastered in 2020 naar de Nintendo Switch komt.

Fuser: Speel als DJ in deze ritmegame van Harmonix, de makers van Rock Band. Fuser wordt dit najaar uitgebracht voor de Nintendo Switch.

King’s Bounty II: Sinds 1990 heeft de King’s Bounty-serie invloed gehad op de evolutie van westerse RPG’s. Met dit vervolg is de serie terug met een frisse stijl en nieuwe benadering. In King’s Bounty II zijn de graphics realistischer, zijn de keuzes die je als speler maakt bepalender en is er een nieuw systeem voor personageontwikkeling. King’s Bounty II wordt in de winter van 2020 uitgebracht voor de Nintendo Switch.

Ninjala: In deze gratis te spelen game nemen tot wel acht spelers het tegen elkaar op om punten te verdienen en de overwinning in de wacht te slepen. Spelers kunnen als ninja’s door levels sprinten, zichzelf vermommen en allerlei wapens gebruiken, zoals hamers, katana’s en jojo’s. Laat zien dat jij de beste bent in free-for-all-gevechten of werk samen in vier-tegen-vier-wedstrijden. Ninjala sluipt op 27 mei naar de Nintendo Switch.

Catherine: Full Body: De unieke puzzel-avonturengame komt naar de Nintendo Switch als Catherine: Full Body, een remake van de originele game. Beklim een blokkentoren en duik in een emotioneel, intens en verleidelijk verhaal wanneer Catherine: Full Body op 7 juli wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch.

Star Wars Episode I: Racer: Stap in een pod-racer en ga voor de eerste plaats in Star Wars Episode I: Racer, dat binnenkort wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch.

In de komende maanden komen er nog meer games naar de Nintendo Switch, waaronder Saints Row IV: Re-Elected (27 maart), Trials of Mana (24 april), The Elder Scrolls: Blades (voorjaar 2020), Minecraft Dungeons (voorjaar 2020), Warhammer 40,000: Mechanicus (mei), MR. DRILLER DrillLand (25 juni), The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (30 juni) en Vigor (najaar 2020).

Er zijn ontzettend veel toffe games verkrijgbaar voor de Nintendo Switch en daarom kan de wenslijst in de Nintendo eShop een goede manier zijn om bij te houden welke games je allemaal wilt spelen. Om het je nog gemakkelijker te maken kun je nu ook via de officiële Nintendo-website games toevoegen aan je Nintendo Switch-wenslijst.

