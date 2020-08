Call of Duty: Black Ops Cold War voor PlayStation 5 en Xbox Series X: alle verbeteringen op een rij

Call of Duty: Black Ops Cold War werd gisteren officieel aangekondigd voor de huidige generatie consoles en next-gen. De Cross-Gen Edition van Cold War geeft speler ook toegang tot de PlayStation 5- en Xbox Series X-versie. In dit artikel kijken we naar de verbeteringen die ontwikkelaar Treyarch in petto heeft voor de nieuwe consoles.

Call of Duty: Black Ops Cold War op PlayStation 5 🕹 De eerste in-game beelden van Call of Duty: Black Ops Cold War vastgelegd op de PlayStation 5. Lees alles over de game via de onderstaande link 👇https://www.techtastic.nl/gaming/call-of-duty-black-ops-cold-war-officieel-aangekondigd-alles-wat-je-moet-weten/ Posted by PlayStation 5 – PS5 Club on Wednesday, August 26, 2020

Call of Duty: Black Ops Cold War

De game draait op de nieuwe consoles in 4K en zal ondersteuning bieden voor 120Hz-televisies. Cold War zal optimaal gebruik gaan maken van haptische feedback op de DualSense-controller van de PS5. De razendsnelle SSD’s van beide consoles zullen ervoor zorgen dat laadschermen verleden tijd zijn met naadloze overgangen tussen filmische elementen en gameplay.

Er is ook een nieuw verlichtingssysteem ontwikkeld dat gebruikmaakt van realtime raytracing. Dat betekent dat de belichting en schaduwen realistisch worden weergegeven, waarbij je de lichtstralen rond een scène ziet weerkaatsen. Je ziet de effecten hiervan in zaken als de pick-uptruck van Woods (met de fictieve merknaam Bannerocks), die een vervallen uiterlijk heeft dat aanvoelt alsof hij uit een ander tijdperk komt.

Lichtregisseur Alberto Noti van Raven zei in gesprek met VentureBeat dat het team streefde naar meer fotorealisme dan ooit tevoren. De studio legde beelden vast van objecten uit de jaren tachtig en de mogelijkheden van de volgende generatie consoles worden gebruikt om de beelden weer te geven met in 4K met HDR en brede kleurengamma’s. De Sovjetwereld was grijs, maar het team injecteerde roze, paars, rood en andere primaire kleuren om de beelden in verschillende scènes te veranderen.

Call of Duty: Black Ops Cold War voor PlayStation 5 en Xbox Series X zal ook verbeterde 3D-audio introduceren. Het wordt daardoor eenvoudiger om erachter te komen waar het geluid vandaan komt in een omgeving.

Black Ops Cold War zal op 13 november verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en Windows. De Standard Edition krijgt een prijskaartje van €69,99 en de Cross-Gen Bundle gaat €74,99 kosten. Bezitters van de Cross-Gen Bundle kunnen hun PlayStation 4/Xbox One-versie kosteloos upgraden naar de PlayStation 5/Xbox Series X-versie. De duurste versie van Cold War is de Ultimate Edition. Deze versie bevat de Cross-Gen Bundle en bonuscontent: Land, Sea & Air Pack, 3 Operator Skins, 3 Vehicle Skins, 3 Weapon Blueprints, Battle Pass Bundle (1 Season Battle Pass en 20 Tier Skips) en het Confrontation Weapons Pack.

Gamers die een pre-order plaatsen profiteren van de volgende voordelen:

Vroege toegang tot de open bèta

Iconic Operator Frank Woods en een aanvalsgeweer Blueprint voor direct gebruik in Call of Duty: Modern Warfare en Call of Duty: Warzone

10 Tier Skips voor direct gebruik in Call of Duty: Modern Warfar en Call of Duty: Warzone

