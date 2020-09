Xbox Series S en X verschijnen op 10 november: prijs en ontwerp bevestigd

Er gaan al meer dan een jaar geruchten dat Microsoft werkt aan twee Xbox-consoles voor de volgende generatie: een goedkopere Xbox Series S en een high-end Xbox Series X. Het duurste model werd in december 2019 al onthuld, maar nu zijn ook beelden en de prijs van Xbox Series S verschenen.

Xbox Series S en X

Volgens WindowsCentral krijgt Xbox Series S een adviesprijs van $299. De krachtigere Xbox Series X zou $499 gaan kosten. In Nederland komt dat vermoedelijk neer op respectievelijk €299 en €499. Beide consoles worden naar verluidt op 10 november 2020 worden gelanceerd. De prijzen die Microsoft heeft voorgesteld voor de Xbox Series S en Xbox Series X zijn in lijn met de Xbox One S en Xbox One X. Het is nog onbekend wat de PS5 gaat kosten, maar het ligt voor de hand dat de modellen van Sony zich qua prijs zullen focussen op Xbox Series X.

Daarnaast publiceerde Brad Sams van Thurrott de eerste afbeelding van Xbox Series X. De console is klein genoeg om in de behuizing van het grotere en duurdere model te passen. Het systeem beschikt naar alle waarschijnlijkheid over een RDNA 2-gpu met 4 teraflops aan rekenkracht en richt zich om gamers die op 1080p willen gamen met hogere framerates. Er zijn nog geen verdere details beschikbaar, maar de verwachting is dat Xbox Series S eveneens is voorzien van een SSD en functies zoals ray tracing en Quick Resume zal ondersteunen. Xbox Series S lijkt niet over een Blu-ray-speler te beschikken en games kunnen daardoor alleen worden gedownload.

Update → Microsoft heeft op Twitter het bestaan van de console bevestigd. Het bedrijf deelde niet alleen een afbeelding van de console, maar bevestigde ook de prijs van $299. Meer informatie over Xbox Series S volgt op een later moment.

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.