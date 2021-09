Xbox Game Pass in september 2021: Final Fantasy XIII, The Artful Escape en meer

Microsoft heeft deze week bekendgemaakt welke titels er deze maand naar Xbox Game Pass voor Xbox, Windows 10 en Xbox XCloud Gaming komen. Heb je nog geen Xbox Game Pass? Lees dan ons artikel hoe je voor weinig een abonnement voor 36 maanden kan afsluiten.

Xbox Game Pass – september 2021

Vanaf vandaag zijn Craftopia (xCloud, Xbox, Windows 10), Final Fantasy XIII (Xbox, Windows 10), Signs of the Sojourner (XCloud, Xbox, Windows 10) en Surgeon Simulator 2 (XCloud, Xbox, Windows 10) beschikbaar. Deze games worden gevolgd door Crown Trick (Xbox, Windows 10) op 7 september en Breathedge (XCloud, Xbox, Windows 10), Nuclear Throne (Xbox, Windows 10) en The Artful Escape (Xbox, Windows 10) op 9 september.

Helaas zal er ook weer afscheid worden genomen van enkele games. Red Dead Online gaat op 13 september het platform (xCloud en Xbox) verlaten. Op 15 september verdwijnen Company of Heroes (Windows 10), Disgaea 4 ( Windows 10), Forza Motorsport 7 (xCloud, Xbox, Windows 10), Hotshot Racing (xCloud, Windows 10), The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics (xCloud, Xbox, Windows 10) en Thronebreaker: The Witcher Tales (xCloud, Windows 10).