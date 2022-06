Xbox Game Pass-abonnees kunnen later dit jaar hun eigen gamebibliotheek streamen

Xbox Game Pass-abonnees kunnen op dit moment alleen games streamen die onderdeel uitmaken van de dienst, maar later dit jaar zal een deel van hun eigen gamebibliotheek beschikbaar worden gemaakt via Xbox Cloud Gaming. “We zijn verheugd te kunnen melden dat het onze bedoeling is om later dit jaar de mogelijkheid uit te rollen voor Xbox Game Pass Ultimate leden om, vanuit de cloud, bepaalde games te spelen die ze al bezitten of hebben gekocht buiten de Xbox Game Pass bibliotheek om”, zo maakte het bedrijf op Xbox Wire.

Xbox Cloud Gaming

Deze optie werd in 2019 al aangekondigd om een jaar later te verschijnen, echter is het sindsdien stil gebleven. Mogelijk heeft het project vertraging opgelopen vanwege de coronacrisis, maar de uitbreiding is een belangrijke verbetering voor gamers die veel gebruikmaken van de Xbox Cloud Gaming. Het is nog niet duidelijk of alle titels speelbaar zullen zijn, omdat Microsoft zelf spreekt over een select aantal games die abonnees bezitten of hebben aangeschaft buiten de Xbox Game Pass-bibliotheek.

Verder onthulde Microsoft de eerste details van Project Moorcroft, een programma dat spelers games laat ontdekken door middel van samengestelde demo’s van nieuwe titels. Het programma zal in het komende jaar van start gaan, waarbij de focus ligt op het bieden van meer mogelijkheden aan onafhankelijke ontwikkelaars van over de hele wereld om enthousiasme voor hun games op te bouwen. Deelnemende ontwikkelaars kunnen zien hoe hun demo’s het doen en worden gecompenseerd, zodat ze hun creativiteit naar Xbox kunnen brengen en een nieuw publiek kunnen bereiken met Game Pass.

Eerder vandaag presenteerde Microsoft de Xbox Game Pass-app voor Samsung-televisies uit 2022. Deze app maakt het mogelijk om games te streamen zonder console of dongle.