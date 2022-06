Samsung-televisies krijgen Xbox Game Pass-app om games te spelen in de cloud, zonder console

Er gaan al een tijdlang geruchten over een dongle van Microsoft waarmee je games via Xbox Cloud Gaming op je televisie/monitor kan spelen zonder console, maar de dienst komt nu eerst als een app naar Samsung-televisies. Microsoft kondigde op woensdag aan dat de Xbox-app op 30 juni in Nederland en België wordt uitgebracht voor de Samsung-smarttelevisies uit 2022.

Xbox Game Pass op Samsung-televisies

De Xbox-app geeft eigenaren de kans om meer dan 100 Xbox Game Pass-titels te streamen, waaronder alle Xbox Game Studios-games die op de dag van release direct naar de dienst komen. Daarnaast is het mogelijk om Fortnite te spelen zonder abonnement. Daar blijft het niet bij, want Microsoft is van plan om later dit jaar nog veel meer games naar Xbox Cloud Gaming te brengen, waardoor Xbox Game Pass Ultimate-abonnees het grootste deel van hun eigen gamebibliotheek kunnen streamen. De app komt als eerste naar de Samsung-televisies uit 2022, echter geeft Microsoft aan dat het samenwerkingen met andere televisiefabrikanten gaat onderzoeken als onderdeel van de volgende stap.

Lees ook → Zo krijg je 36 maanden Xbox Game Pass Ultimate voor slechts 99 euro (juni 2022)

Hoe werkt het?