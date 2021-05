Volgende Call of Duty-game (Vanguard) verschijnt in herfst 2021

Activision heeft bevestigd dat er ondanks alle geruchten gewoon een nieuwe Call of Duty-game in 2021 verschijnt. De game is in ontwikkeling bij Sledgehammer Games en ligt op schema voor een release in de herfst.

“In het bijzonder zijn we erg enthousiast over de premium Call of Duty-release van dit jaar”, zei president en chief operating officer Daniel Alegre tijdens de winstoproep van het bedrijf over het eerste kwartaal. “De ontwikkeling wordt geleid door Sledgehammer Games en de game ziet er geweldig uit en ligt op schema voor release in de herfst.”

“De game is gebouwd voor de volgende generatie ervaring met verbluffende beelden in campagne-, multiplayer- en coöperatieve spelmodi, ontworpen om zowel te integreren met het bestaande COD-ecosysteem als te verbeteren,” voegde Alegre toe. “We kijken ernaar uit om binnenkort meer details met de community te delen.”

De verwachting is dat de volgende Call of Duty-game, codenaam Vanguard, zich af zal spelen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Call of Duty WW2: Vanguard maakt naar verluidt gebruik van de Modern Warfare 2019-engine, IW8, die ook Warzone aandrijft, nadat de Black Ops Cold War vorig jaar was overgeschakeld naar een verbeterde versie van de Black Ops 4-engine.

De game zal waarschijnlijk wapens en voortgang delen met Warzone, maar het is onduidelijk hoe diep de integratie met de Battle Royale-titel zal gaan. “Als we later dit jaar kijken naar Warzone, dan zal er een andere echt leuke integratie zijn met het geweldige werk dat Sledgehammer Games leidt voor de nieuwe premiumrelease van dit jaar”, zei Activision-president Rob Kostich tijdens de winstoproep van dinsdag.

“Het is vermeldenswaard dat Sledgehammer nu een studio is die ook sterker is dan ooit. De studio heeft zijn zeer getalenteerde team uitgebreid naar de locaties in Foster City en Melbourne en breidt zich nu zelfs verder uit naar Sledgehammer Toronto. Het belangrijkste is dat we aan het eind van de dag geloven dat fans echt heel opgewonden zullen zijn en zullen genieten van wat de studio aan het bouwen is.”

Sledgehammer ontwikkelde in het verleden Call of Duty: WWII (2017) en Call of Duty: Advanced Warfare (2014) en ontwikkelde samen met Infinity Ward Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011).