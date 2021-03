Call of Duty: Vanguard verschijnt in 2021 en speelt zich af tijdens Tweede Wereldoorlog

De Call of Duty-game van dit jaar zou in ontwikkeling zijn bij Sledgehammer Games en zich afspelen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Volgens Eurogamer en verschillende andere betrouwbare is de titel momenteel in ontwikkeling onder de codenaam Call of Duty WW2: Vanguard.

Call of Duty WW2: Vanguard

Call of Duty WW2: Vanguard zou gebruikmaken van de IW8-engine, net als het in 2019 gelanceerde Modern Warfare. De laatste titel in de serie, Cold War, is gebaseerd op een verbeterde versie van de Black Ops-engine. Modern Warfare en Cold War delen nog steeds onderliggende tools en technologie, maar een deel van de engine is terug te voeren tot Black Ops 3 uit 2015.

De terugkeer naar de Modern Warfare-engine zal positief worden verwelkomd door spelers die de look en feel van de 2019-game prefereren. Het zal het schakelen tussen Warzone en de multiplayermodus van WW2 Vanguard ook een stuk consistenter moeten maken.

Sledgehammer Games wil vermoedelijk gebruikmaken van de enorme populariteit van Warzone, dat volgens Activision inmiddels meer dan 85 miljoen spelers heeft mogen verwelkomen. Call of Duty WW2: Vanguard zal waarschijnlijk wapens en progressie delen met Warzone, net als Black Ops Cold War, maar het is vanwege beperkingen met betrekking tot het coronavirus onduidelijk hoe diep de integratie met de game van dit jaar zal zijn.

De Verdansk-map in Warzone zal in april eindelijk overgaan naar de versie uit de jaren ’80 met nieuwe locaties met als thema de Black Ops-serie. De vernieuwde map heeft lang op zich laten wachten en had oorspronkelijk samen moeten vallen met de release van Cold War, echter hebben verschillende factoren voor een vertraagde lancering gezorgd. Warzone zal waarschijnlijk pas ergens in 2022 aansluiten op het thema van Vanguard, hoewel het zelfs niet zou zijn uitgesloten dat er alleen wordt gekeken naar de Call of Duty-game die in 2022 verschijnt.