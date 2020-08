‘Volgende BioShock-game wordt aangedreven door Unreal Engine 4’

De volgende game in de BioShock-serie krijgt vermoedelijk een compleet nieuwe setting en verhaal. Er is nog weinig bekend over de game, maar nieuwe vacatures op de officiële website van ontwikkelaar Cloud Chamber laten zien dat de game wordt aangedreven door Unreal Engine 4. Daarnaast verschijnt de game naar verluidt pas over enkele jaren voor de PlayStation 5, Xbox Series X en de pc.

Aangezien de nieuwe BioShock-game nog lang niet uitkomt, zijn de details op dit moment erg schaars, maar het lijkt erop dat de game een geheel nieuwe setting zal krijgen, zoals een van de vacatures vermeldt ‘leven in een nieuwe en fantastische wereld’. De game zal ook een verhalende en systeemgestuurde ervaring bieden met gevechten die ‘toegankelijk en bevredigend zijn en een hoge mate van keuzes en experimenten mogelijk maken in een zeer reactieve wereld”.

New details on the next Bioshock game developed by the new studio Cloud Chamber Studios. Several job listings point to experience in Unreal Engine 4, one job list says "we use UE4". It is also slated for 'next-gen', which is no surprise with it being 'several years away'. — MauroNL (@MauroNL3) August 11, 2020

“We hebben Cloud Chamber opgericht om onontdekte werelden te creëren en de verhalen te schrijven die daarbij horen. We willen de grenzen verleggen van wat er mogelijk is in games”, aldus Kelley Gilmore, studiohoofd van Cloud Chamber. “Ons team gelooft in de schoonheid en kracht van diversiteit, zowel in ons personeelsbeleid als in de manier waarop we denken. We zijn een groep gamemakers met zeer veel ervaring, waaronder veel mensen die aan de wieg van BioShock stonden en verantwoordelijk zijn voor de evolutie en legendarische reputatie van de reeks. We voelen ons vereerd om deel uit te maken van de 2K-familie, als hoeders van deze onvergetelijke franchise.”

Het laatste deel in de serie, BioShock Infinite, verscheen in 2013 voor pc, PlayStation 3 en Xbox 360. Infinite is sindsdien geremasterd voor pc, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch samen met de eerste twee games in de serie. BioShock: The Collection bevat alle singleplayer content van de games, evenals een documentaire met Ken Levine en Shawn Robertson.

