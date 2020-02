‘Uitstel of slechte beschikbaarheid van PlayStation 5 (PS5) en Xbox Series X niet ondenkbaar vanwege coronavirus’

De uitbraak van het coronavirus in China heeft mogelijk ook invloed op de productie en levering van de PlayStation 5 en Xbox Series X, die beide eind 2020 moeten verschijnen. Dat blijkt uit een recent rapport van onderzoeksbureau Jeffries Group. Het hoeft niet automatisch te resulteren in uitstel, echter kan het wel de beschikbaarheid van de console beperken.

Uitstel vanwege coronavirus

“De videogamebranche is momenteel bezig met de productie of staat op het punt van beginnen met het produceren van consoles voor de volgende generatie. Als het afsluiten van een bedrijf meer dan een maand duurt, bestaat er een kans op uitstel. Nieuwe consoles kunnen ook te kampen krijgen met bevoorradingsproblemen als gevolg van een langdurige verstoring, voorafgaand aan hun geplande lancering eind 2020”, aldus de Jeffries Group.

Zo ver voor de lancering is het moeilijk in te schatten hoe de uitbraak de productie van next-gen consoles zal beïnvloeden. China is de belangrijkste fabrikant van de overgrote meerderheid van elektronische apparaten. Niet alleen worden de consoles in China geassembleerd, maar ook worden verschillende interne componenten van de PS5 en Xbox Series X daar geproduceerd. Er is al gemeld dat de uitbraak van coronavirus waarschijnlijk het productieschema van de volgende iPhone zal beïnvloeden wanneer Foxconn (de belangrijkste fabrikant voor de iPhone) zijn werknemers in quarantaine begint te plaatsen.

Hoewel er naar verluidt nog geen next-gen consoles worden geproduceerd, kunnen leveranciers een sneeuwbaleffect veroorzaken dat de lancering van de nieuwe consoles in gevaar brengt. Volgens de Jeffries Group worden bovendien ongeveer 30 tot 50% van westerse games in China geproduceerd. Dit betekent dat niet alleen consoles vertraging kunnen oplopen, maar dat zelfs bepaalde games moeilijker zullen zijn te verkrijgen. Nintendo heeft al bekendgemaakt dat er minder Switch-consoles worden geleverd vanwege het coronavirus.

Er zijn inmiddels meer dan 600 bevestigde sterfgevallen door coronavirus, de overgrote meerderheid komt van het Chinese vasteland. Meer dan 31.000 mensen zijn besmet door het virus. China worstelt nog steeds om de uitbraak in het land te beheersen, terwijl er buiten China slechts 200 gevallen zijn gemeld.