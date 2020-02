Sony lanceert website voor PlayStation 5 (PS5)

Sony heeft vandaag stilletjes de officiële website voor de PlayStation 5 in Nederland gelanceerd. Veel informatie is er momenteel nog niet beschikbaar, maar de gepubliceerde tekst lijkt niet te wijzen op een onthulling die op zeer korte termijn zal plaatsvinden. Op de website is het mogelijk om je naam en e-mailadres achter te laten voor toekomstige updates.

Officiële website PlayStation 5

“We zijn begonnen een aantal van de geweldige features te delen die je van de PlayStation 5 kunt verwachten, maar we zijn nog niet helemaal klaar om de nieuwe PlayStation te onthullen. Meld je hieronder aan om als een van de eersten updates te ontvangen zodra die worden aangekondigd, inclusief nieuws over de releasedatum van de PS5, de prijs van de PS5 en de games die vanaf de release verkrijgbaar zullen zijn”, aldus Sony.

Prijs van PS5 nog niet bepaald

Eerder vandaag onthulde Sony-cfo Hiroki Totoki dat de adviesprijs van de PlayStation 5 (PS5) nog niet is bepaald. Sony probeert zijn positie te balanceren op basis van verschillende bekende en onbekende factoren. De belangrijkste factor is waarschijnlijk de nu nog onbekende prijs van de Xbox Series X.

“We bevinden ons in een concurrerende markt, dus het is heel moeilijk om op dit moment iets over de prijs te zeggen, en afhankelijk van het prijsniveau moeten we de promotie bepalen die we zijn gaan inzetten en hoeveel kosten we bereid zijn te betalen. Dus het is een kwestie van evenwicht,” vervolgde Totoki.

“Omdat het kwestie van balans is, blijft het heel lastig om iets concreets te zeggen op dit moment, maar toen ik soepel zei, bedoelen we dat we zeker de optimale aanpak zullen kiezen en dat we zullen proberen om de beste balans te bereiken, zodat we winstgevend zijn tijdens de levenscyclus van dit product.”

Tot op heden heeft Sony onthuld dat de PlayStation 5 backwards compatibel is met de PS4, ondersteuning zal bieden voor virtual reality, 8K-schermen kan aansturen en ook komt er een nieuwe controller met triggers met haptische feedback. De hardware bestaat uit een 8-core AMD Ryzen-cpu (Zen 2), een AMD Navi-gpu (RDNA2) en een SSD (vermoedelijk van Samsung).