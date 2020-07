Ubisoft: Eerste golf PlayStation 5- en Xbox Series X-games worden niet duurder

Ubisoft heeft bekendgemaakt dat de eerste golf games voor de PlayStation 5 en Xbox Series X niet meer zullen kosten dan de versies voor de huidige generatie. Eerder deze maand kondigde uitgever 2K aan dat de volgende game in zijn NBA 2K-serie $70 zal kosten op de PS5 en Xbox Series X, terwijl andere uitgevers van games naar verluidt overwegen om hun gameprijzen op de next-gen consoles te verhogen.

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers op woensdag werd Ubisoft gevraagd of ze dit voorbeeld zullen volgen, maar ceo Yves Guillemot onthulde dat de ‘kerstgames’ van het bedrijf, waaronder Watch Dogs Legion en Assassin’s Creed Valhalla, niet duurder zullen zijn. “Voor de games die rond kerst verschijnen, zijn we van plan om dezelfde prijs te vragen als met de vorige generatie consoles en dat is waar we ons op dit moment op richten”, zei hij.

Gevraagd naar de recentere prijsverhogingen van games voor de volgende generatie door The Washington Post, zou Xbox-topman Phil Spencer naar verluidt geen commentaar hebben gegeven op hoeveel Microsofts eigen games voor Xbox Series X zullen kosten. Hij benadrukte desondanks dat games een grotere verscheidenheid aan prijzen zullen krijgen.

“Als industrie kunnen we de prijzen bepalen, maar de klant zal beslissen wat de juiste prijs voor hen is”, aldus Spencer. “Ik ben niet negatief over mensen die een nieuw prijspunt voor games bepalen, omdat ik weet dat iedereen zijn eigen beslissingen zal nemen op basis van zijn eigen zakelijke behoeften. Maar gamers hebben tegenwoordig meer keuze dan ooit tevoren. Uiteindelijk weet ik dat de klant controle heeft over de prijs die ze betalen en ik vertrouw dat systeem. ”

