‘Nintendo gaat Super Mario 3D-remasters en limited Edition Switch deze maand onthullen’

Er gaan al maanden geruchten dat Nintendo ter viering van de 35ste van Super Mario werkt aan verschillende remasters van zijn populaire 3D Mario-titels, waaronder Super Mario 64 uit 1997 (Nintendo 64), Super Mario Sunshine uit 2002 (GameCube), Super Mario Galaxy uit 2007 (Wii) en Super Mario 3D World uit 2013 (Wii U). De verwachting was dat de games aan het begin van de zomer zouden worden gepresenteerd en op 13 september, de release van de eerste Super Mario Bros-game, exclusief zouden worden uitgebracht voor de Nintendo Switch. Het lijkt er echter op dat de plannen zijn gewijzigd en Mario-fans zullen helaas nog wat langer geduld moeten hebben.

Super Mario 3D-collectie voor Nintendo Switch

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Nintendo-insider Nate the Hate en bronnen van VGC was het oorspronkelijke plan van Nintendo om de 3D Mario-collectie tijdens de E3 in juni in de aanloop naar de geplande opening van het Super Nintendo World-themapark in Japan te presenteren. Deze plannen werden uiteindelijk echter verstoord door de uitbraak van het coronavirus, waarbij E3 2020 werd geannuleerd en de opening van het Nintendo-themapark werd uitgesteld. De games zullen volgens Nate na de verjaardag van Mario verschijnen met een release in de kerstperiode.

“Ik denk dat het nu meer als een game voor het kerstseizoen zal worden gepositioneerd dan ze oorspronkelijk hadden gepland”, zei de insider in een nieuwe podcast “Ik geloof dat het oorspronkelijke plan was dat de 3D-collectie in september uit zou komen, als deze spellen in juni waren aangekondigd dan hadden ze waarschijnlijk 3D World Deluxe in oktober of misschien zelfs begin november laten volgen. Nu is dat plan volledig geschrapt.”

Hoewel de releases misschien zijn uitgesteld, gaf de insider aan dat de aankondiging van zowel de 3D Mario-remasters als 3D World Deluxe in september zou plaatsvinden, ter gelegenheid van Mario’s 35-jarig jubileum. “Dan kijken we mogelijk naar een release van de 3D-collectie in oktober of november waarbij het wordt gepositioneerd als een belangrijke game voor de kerstperiode met een limited edition console met Mario-thema, een dock en dat alles”, aldus Nate. “Dan denk ik dat 3D World Deluxe uit het 35-jarig jubileumfeest wordt gehaald en in januari 2021 zal verschijnen.”

Nintendo heeft dit jaar geen Nintendo Direct in juni gehouden en sinds september 2019 is er geen volledige Direct-uitzending geweest. Nintendo besloot in plaats daarvan kleinere streams uit te zenden, voornamelijk gericht op individuele titels zoals Animal Crossing en Smash Bros.

