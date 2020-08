Onthulling Super Mario-remasters voor Nintendo Switch in september?

Een Japans Nintendo-tijdschrift claimt dat er spoedig een belangrijke nieuwe exclusieve Nintendo Switch-game zal worden aangekondigd. Het gaat volgens Nintendo Dream om een game ‘waar iedereen van zal genieten’ en deze titel wordt in het volgende nummer, dat op 19 september verschijnt, besproken.

Nintendo Switch

De aankondiging kan mogelijk verband houden met de verwachte aankondigingen van verschillende Switch-games die in ontwikkeling zijn bij Nintendo. Het bedrijf vertelde onlangs aan de Japanse pers en investeerders dat het op woensdag 16 september een speciale ‘management briefing session’ zal houden, drie dagen na het 35-jarig jubileum van Super Mario Bros.

Nintendo zou volgens eerdere geruchten van plan zijn geweest om dit jaar een evenement te houden dat samenvalt met het jubileum. De eerste Super Mario-game verscheen in 1985. Als onderdeel van de festiviteiten zou Nintendo het grootste deel van de 35-jarige catalogus van Super Mario opnieuw willen uitbrengen, geremasterd voor Nintendo Switch.

Er zouden remasters in ontwikkeling zijn van Super Mario 64 uit 1997 (Nintendo 64), Super Mario Sunshine uit 2002 (GameCube) en de Super Mario Galaxy uit 2007 (Wii). Nintendo zal in 2020 ook verschillende andere Mario-titels uitbrengen, waaronder een nieuwe Paper Mario-game en een Deluxe-versie van Super Mario 3D World uit 2013 (Wii U).

Verschillende bronnen hebben bovendien gesuggereerd dat de volgende Nintendo Direct op vrijdag 28 augustus zal plaatsvinden. De doorgaans goed geïnformeerde Jeff Grubb van VentureBeat zegt dat de volgende Direct de eerste ‘algemene’ showcase in bijna een jaar gaat worden. Hij verwacht dat de volgende Direct in ieder geval voor midden september wordt uitgezonden.

Sinds 2013 streamt Nintendo regelmatig Nintendo Direct-presentaties om consumenten op de hoogte te houden van zijn nieuwe producten. De uitbraak van het coronavirus heeft er echter voor gezorgd dat de planning voor 2020 is aangepast. Nintendo heeft dit jaar geen traditionele Nintendo Direct E3 in juni gehouden en sinds september 2019 is er geen volledige Direct-uitzending geweest, omdat het Japanse bedrijf in plaats daarvan besloot kleinere streams uit te zenden, voornamelijk gericht op individuele titels zoals Animal Crossing en Smash Bros.

In juni bevestigde de president van het bedrijf, Shuntaro Furukawa, zijn toewijding aan het Direct-model en vertelde hij investeerders dat hij gelooft dat de presentaties nog steeds een effectief communicatiemiddel zijn om klanten te bereiken.

