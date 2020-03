‘Starten van games op PlayStation 5 (PS5) vergelijkbaar met Netflix’

Sony onthulde vorige week de technische specificaties van de PlayStation 5, maar er is nog nagenoeg geen informatie beschikbaar over de games en het besturingssysteem. De doorgaans goed geïnformeerde Kotaku-nieuwsredacteur Jason Schreier claimt desondanks goede dingen te horen van ontwikkelaars. Volgens Schreier moet het starten van een PS5-games net zo eenvoudig zijn als Netflix.

“Ik heb een aantal fascinerende dingen gehoord over het besturingssysteem van de PS5, zoals dit – een van de voordelen die ze aan ontwikkelaars hebben meegedeeld, is dat ‘het spelen van een PS5-game net zou eenvoudig zou moeten als Netflix”, aldus Schreier. “Ze willen spelers het gevoel geven dat ze het spel onmiddellijk kunnen laden en precies weten hoeveel tijd een bepaalde activiteit hen gaat kosten. Ze willen dat mensen meer geneigd zijn om korte sessies te spelen in plaats van alleen de console aan te willen zetten als ze een paar uur over hebben. ”

Dit is inderdaad welkom nieuws voor PlayStation-gebruikers en dat zou kunnen suggereren dat Sony een eigen kijk heeft op de Quick Resume-functie van de Xbox Series X, zodat je snel kunt schakelen tussen meerdere games. Met de Quick Resume-functie van Microsoft kun je vrijwel onmiddellijk meerdere games vanuit een gepauzeerde status voortzetten, waardoor je terugkeert naar waar je was en wat je aan het doen was, zonder te wachten.

In een interview met Wired zei PS5-systeemarchitect Mark Cerny dat er een nieuwe gebruikersinterface is ontwikkeld om optimaal te profiteren van de razendsnelle ssd. Momenteel kun je op de PS4 alleen zien wat je vrienden recent hebben gedaan of op dit moment aan het spelen zijn, maar er is geen mogelijkheid om alles opties te zien zonder de game te starten. De PS5 gaat dat veranderen. “Hoewel de console games redelijk snel kan starten, willen we niet dat de speler iedere keer een game moet openen om te zien wat er zich afspeelt”, zegt Cerny. “Servers zullen de console in realtime voorzien van de set van deelbare activiteiten. Games voor één speler bieden informatie zoals welke missies je zou kunnen doen en welke beloningen je zou kunnen ontvangen voor het voltooien ervan – en al die keuzes zullen zichtbaar zijn in de gebruikersinterface. Als speler spring je gewoon recht in wat je maar wilt. “

