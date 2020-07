Spider-Man: Miles Morales komt met een PS5-remaster van originele Spider-Man

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales is een van de vele PlayStation 5-games die officieel is aangekondigd en op de dag van release verschijnt. Na de aankondiging is er echter toch de nodige verwarring ontstaan. Ontwikkelaar Insomniac Games houdt vol dat het een volledig op zichzelf staande game betreft vergelijkbaar met Uncharted: The Lost Legacy, maar ondertussen begint het er steeds meer op te lijken dat Spider-Man: Miles Morales toch voornamelijk is gebaseerd op de originele PS4-game.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Het laatste nummer van Game Informer geeft meer duidelijkheid over wat we van Spider-Man: Miles Morales kunnen verwachten. Miles Morales blijkt geen traditioneel vervolg te zijn, omdat het wordt geleverd met een geremasterde versie van de originele Spider-Man die profiteert van de PS5-hardware.

Het ligt voor de hand om de originele Spider-Man van Insomniac Games te remasteren wanneer de versie van New York City voor Miles Morales wordt geüpdatet. Toch blijft het vreemd dat de ontwikkelaar zo volhardend blijft zeggen dat het een standalone game betreft, terwijl Sony-topman Simon Rutter in een interview aangaf dat de titel vooral moet worden gezien als een uitbreiding.

Simon Rutter, de topman van Sony’s Europese PlayStation-divisie, vertelde in juni aan The Telegraph dat Miles Morales belangrijke verbeteringen aan de PS4-game van 2018 zal toevoegen. ‘Ik denk dat je het een uitbreiding en een verbetering van de vorige game zou kunnen noemen’, zei hij. “Er is een substantieel nieuw deel met Miles Morales in de hoofdrol en dat is het uitbreidingselement, maar ook binnen de game zijn er belangrijke verbeteringen aangebracht aan de game en engine, waarbij uiteraard enkele van de belangrijkste PlayStation 5-technologie en -functies zijn geïmplementeerd.”

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales verschijnt eind dit jaar voor de PS5. De originele game werd in september 2018 exclusief uitgebracht voor de PlayStation 4 en volgens Sony zijn er inmiddels meer dan 13 miljoen exemplaren verkocht.

