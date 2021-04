Sony wil een diverser aanbod van games creëren voor PlayStation 5

De Nederlandse PlayStation Studios-topman Herman Hulst zegt dat Sony in de toekomst experimentele games zal blijven uitbrengen en dat AAA-games voor een enkele speler niet gaan verdwijnen. Vorige week kondigde het Japanse bedrijf al een samenwerking aan met Firewalk Studios voor een nieuwe multiplayergame, waarmee PlayStation volgens Hulst laat zien dat het vastbesloten is om nieuwe ideeën te omarmen.

PlayStation heeft zich met de PS4 voornamelijk gericht op verhaalgedreven singleplayergames, waaronder successen zoals God of War, The Last of Us: Part II, Horizon: Zero Dawn en Ghost of Tsushima. Hoewel een multiplayergame een verandering is voor Sony, zei Hulst dat zijn drang naar meer aparte en diverse games niet alleen ging over het vinden van verschillende genres.

“Ik ben erg geïnteresseerd in het creëren van een diverse reeks titels. Eigenlijk vind ik de vorm of vorm waarin ze binnenkomen minder interessant dan het feit dat ze gedifferentieerd, divers en onderscheidend zijn”, aldus Hurst in gesprek met GamesIndustry.biz. “Ik denk dat de games die we maken zo verschillend en divers zijn als ze kunnen zijn. Van Sackboy tot Astro Bot tot Dreams tot dit soort games waarnaar je verwijst, waaronder The Last of Us: Part II en Ghosts of Tsushima.

“En je kunt er zeker van zijn dat we doorgaan met het maken van deze games, want ze vormen het hart en de ziel van wat we hier bij PlayStation Studios doen. Maar tegelijkertijd zijn we net zo toegewijd aan het maken van deze kwaliteitservaringen als aan het experimenteren en het bedenken van nieuwe ideeën. We werken meestal met teams die iets gemeen hebben en dat is de ambitie die het Firewalk-team heeft. Maar ook het feit dat Firewalk een erg sterk, autonoom en ik zou zeggen, fel gedurfd team is. Cultureel gezien is dat een heel goede match. Dus ik zoek die factoren voordat ik het beperk tot genres of gameplay-modi. Het gaat er meer om dat de ervaring gedifferentieerd en uniek is. ”

Vorige week maakte Sony Interactive Entertainment-ceo Jim Ryan bekend dat de PlayStation 5 meer exclusieve games zal krijgen dan andere PlayStation-consoles.