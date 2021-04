PlayStation 5 krijgt meer exclusieve games dan voorgangers, productie opgeschroefd om voorraadproblemen op te lossen

Sony-topman Jim Ryan bekendgemaakt dat de PlayStation 5 meer exclusieve games zal krijgen dan andere PlayStation-consoles. In gesprek met de Japanse zakenkrant Nikkei (paywall) zegt de ceo van Sony Interactive Entertainment dat het bedrijf stilletjes heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van first-party games en dat het nieuwe overnames overweegt om meer ontwikkelingsmogelijkheden te creëren.

“We hebben stilletjes geïnvesteerd in games van hoge kwaliteit voor PlayStation 5 en we zullen ervoor zorgen dat de console meer exclusieve games krijgt dan ooit tevoren”, aldus Ryan. “We zijn herhaaldelijk betrokken geweest bij fusies en overnames, waaronder Insomniac Games in de Verenigde Staten. We zullen zullen die optie in de toekomst in de toekomst niet uitsluiten.”

In de komende maanden kunnen PlayStation 5-bezitters uitkijken naar Returnal van Housemarque op 30 april en Insomniac’s Ratchet & Clank: Rift Apart op 11 juni. Horizon Forbidden West staat gepland voor eind 2021 en God of War Ragnarök werd aangekondigd via een korte teaser afgelopen september voor release op PS5 dit jaar, hoewel er sindsdien geen nieuwe informatie is verschenen over de nieuwe titel van Santa Monica Studio.

PlayStation sloot onlangs zijn oudste first-party ontwikkelaar, Sony Japan Studio, maar Ryan vertelde Nikkei dat het bedrijf toegewijd blijft aan de Japanse markt. “Het is belangrijk voor ons om software te leveren die past bij de Japanse PlayStation-community en PS5 heeft sinds het begin veel software van Japanse ontwikkelaars opgenomen”, zei Ryan. “We zullen onze banden met Japanse ontwikkelaars blijven versterken en content voor PS5 uitbrengen die past bij de Japanse markt.”

Ryan sprak ook over de voorraadproblemen van de PlayStation 5 en zegt dat het bedrijf zijn partners heeft gevraagd om de productie op te schroeven. “Er zijn verschillende redenen waarom het moeilijk was om aan een PS5 te komen. Levering tijdens de uitbraak van het coronavirus was erg ingewikkeld en we moesten de distributie beperken tot online. Ook de vraag en aanbod van halfgeleiders is wereldwijd krap. We vragen onze leveranciers om ons in staat te stellen de productie te verhogen, die dit jaar naar de markt zal stromen.”

