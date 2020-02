EA: PlayStation 5 (PS5) en Xbox Series X gaan mensen verbazen, volgende Battlefield-game in 2021

Tijdens de presentatie van de meest recente kwartaalcijfers heeft EA ook enkele vragen van beleggers beantwoord over games voor de PlayStation 5 en Xbox Series X. EA-cfo Blake Jorgensen wees erop dat de uitgever games in ontwikkeling heeft die de mensen de komende jaren zullen verbazen dankzij de veel grotere rekenkracht van de volgende generatie consoles van Microsoft en Sony. De PlayStation 5 en Xbox Series X worden eind 2020 uitgebracht.

EA over PlayStation 5 en Xbox Series X

EA is van plan 14 games uit te brengen vóór april 2021 en is klaar om de leidende uitgever te zijn met de volgende generaties consoles.

“Als er nieuwe consoles uitkomen – wil ik onze geweldige partners Microsoft en Sony niet voorblijven, maar je moet ervan uitgaan dat de kracht van die consoles een stuk groter zal zijn dan de kracht van de bestaande consoles, wat betekent dat we veel meer kunnen doen”, aldus Jorgensen.

“En dus zul je de komende jaren dingen gaan zien die we doen met games die mensen zullen verbazen. Dat is het leuke deel van gaming, omdat we zoveel innovatie gaan zien, niet alleen bij ons, maar in de hele branche. Het is ook de reden dat je de afgelopen 20 jaar een enorme groei hebt gezien in de hele softwarebranche. Echter is dat ook waar sommige mensen vastlopen.

Ze worden te gefocust op de korte termijn en denken niet na over wat er historisch is gebeurd. En de kracht van de nieuwe consoles zal aanzienlijk groter zijn dan de bestaande consoles, wat betekent dat we gewoon veel meer kunnen doen. Het wordt leuk en geweldig om te zien hoe onze bestaande games zullen evolueren als een FIFA of een Madden, maar ook hoe nieuwe games zullen evolueren die worden ontwikkeld voor de nieuwe hardware.”

Volgende Battlefield-game in 2021

Eerder in het vragenuurtje vertelde EA-ceo Andrew Wilson daarnaast uit te kijken naar de volgende Battlefield-game vanwege de nieuwe leiding bij DICE Stockholm.

“En dan met de leiderschapsverandering die we in Stockholm hebben doorgevoerd, hebben we echt sterke grip op de volgende Battlefield-game. Ik ben echt enthousiast over wat dat team doet. En David Rota, die nu de studio’s in Europa leidt, heeft ook een heel grote impact en het team gaat een aantal behoorlijk verbazingwekkende dingen doen.

De volgende Battlefield-game wordt in de herfst van 2021 uitgebracht.