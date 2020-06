Sony: PlayStation 5 prijzen en releasedatum volgen later

Sony onthulde gisteravond eindelijk het ontwerp van de PlayStation 5 en presenteerde tegelijkertijd een groot aantal nieuwe games, maar het is nog onduidelijk wanneer het systeem wordt uitgebracht. Het enige wat we momenteel weten is dat de release in het najaar van 2020 zal plaatsvinden.

PlayStation 5 prijs

In een persbericht na de stream maakte Sony bekend dat de prijzen en aanvullende details van de PlayStation 5 op een later tijdstip zullen worden gepresenteerd. Er werd geen verdere informatie gegeven over wanneer die details worden aangekondigd. Het lijkt er dus op dat Sony gaat wachten op Microsoft, waarbij we zullen moeten afwachten wie de langste adem heeft.

Er is nog niet veel informatie beschikbaar over de prijzen van de nieuwe consoles. PS5-systeemarchitect Mark Cerny verklaarde eerder dit jaar dat de prijs ‘aantrekkelijk zal zijn voor gamers in het licht van de geavanceerde functieset’. Jim Ryan, president van Sony Interactive Entertainment, heeft gezegd dat hij verwacht dat PS5-games duurder zullen zijn dan PS4-games, hoewel Sony het niet ‘als een enorme stijging ziet’. Een sprong in ontwikkelingskosten betekent meestal een stijging van adviesprijs.

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg kost het produceren van de PS5 ongeveer $450 (€415) per console. Deze prijzen zijn zelden indicatief voor retailprijzen, aangezien Sony ervoor kan kiezen om de console met verlies of winst te verkopen.





