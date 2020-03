‘Sony komt met PlayStation 5 en PS5 Pro’

Een nieuw gerucht suggereert dat Sony plannen heeft om twee versies van de PlayStation 5 op de markt te brengen. Sony maakte vorig jaar bekend dat de PS5 eind 2020 wordt uitgebracht, maar veel informatie over de specificaties van de console is nog niet beschikbaar. Microsoft maakte onlangs bekend dat Xbox Series X over 12 teraflops aan rekenkracht zal beschikken en de verwachting is dat de console van Sony vergelijkbare prestaties zal leveren.

Lees ook → PlayStation 5 (PS5) en Xbox Series X zullen niet voor elkaar onderdoen

PS5 en PS5 Pro

Volgens een ‘insider’ is dat echter niet het complete verhaal. Sony zou namelijk werken aan een reguliere PlayStation 5 en een Pro-versie. De bron claimt dat de PS5 goed zal zijn voor 9 teraflops, terwijl het duurdere model moet concurreren met de Xbox Series X.

NeoGAF-gebruiker VFXVeteran schrijf dat er twee verschillende modellen in aantocht zijn ‘zodat de consoles de hele cyclus kunnen uithouden’. Er wordt geen informatie gegeven over de releasedatum, maar de bron verwacht dat beide consoles tegelijkertijd zullen verschijnen. De PlayStation 5 Pro zou ongeveer 600 dollar moeten kosten, een bedrag dat doorgaans 1:1 kan worden omgezet naar euro’s.

In de afgelopen maanden hebben we veel wilde geruchten over de PS5 zien verschijnen en het is daarom verstandig om ook dit rapport met een flinke korrel zout te nemen. Sony heeft tot op heden nog geen enkele keer over meerdere consoles gesproken en het ligt meer voor de hand dat de Pro-versie enkele jaren later verschijnt, zoals ook het geval was met de PS4 Pro.