Sony: Geruchten over releasedatum en hoge prijs PlayStation 5 (PS5 Pro) zijn incorrect

De Japanse website website Gamers Gate schreef onlangs dat Sony plannen zou hebben om de PlayStation 5 op vrijdag 4 december 2020 te lanceren. De nieuwe console zou maar liefst 69.800 yen (exclusief btw) moeten kosten, wat zou neerkomen op een prijs van om en nabij de 1000 euro. Daar blijkt echter gelukkig weinig van te kloppen.

PlayStation 5 Pro

Het doorgaans goed geïnformeerde Famitsu heeft namelijk navraag gedaan bij Sony. Een woordvoerder van Sony Interactive Entertainment ontkende deze informatie. “De gepubliceerde informatie is geen officiële aankondiging en klopt bovendien niet. We zullen verder niet reageren op geruchten en speculaties.”

“De releasedatum van PlayStation 5 is op vrijdag 4 december 2020 vastgesteld. De prijs begint vanaf 69.800 yen (exclusief btw). Het standaardmodel PS5 Standard is uitgerust met een 1TB SSD. Het topmodel PS5 Premium heeft een 4TB SSD en een GPU voor ray tracing. De prijs is 109.800 yen (exclusief btw) en pre-orders voor beide modellen beginnen op 20 maart volgend jaar”, aldus Gamers Gate.

Releasedatum PS5

Een release in de laatste maand van 2020 ligt overigens niet bepaald voor de hand. Het is in onze ogen aannemelijker dat Sony de PS5 eind november op de markt brengt. Over de prijs is nog weinig te zeggen, maar na de tegenvallende lancering van de PS3 lijkt een prijs boven de 600 euro onwaarschijnlijk.