Sony gaat zelf PlayStation 5-consoles verkopen in Nederland, echter nog geen voorraad

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar sinds vandaag is de PlayStation Direct webshop beschikbaar in Nederland. Sony gaat via zijn eigen webshop PlayStation 5-consoles en verschillende accessoires, zoals de DualSense-controller en Pulse 3D-headset, verkopen. Op moment van schrijven is de PlayStation 5 Disk en Digital Edition niet uit voorraad leverbaar. Het is nog onbekend wanneer er een nieuwe levering wordt verwacht en er is geen functie beschikbaar om je op de hoogte te houden.

PlayStation Direct in Nederland

Het bestellen van een PlayStation 5 loopt via een wachtrij, die eerder vandaag al kortstondig werd getest. Gamers kunnen met hun PlayStation Network-account inloggen op de webshop en er geldt een limiet van 1 console per bestelling. De komst van de PlayStation Direct webshop is geen verrassing, want in mei maakte het Japanse bedrijf al bekend plannen te hebben om in 2021 zelfs consoles te gaan verkopen in de Benelux. Daarnaast zullen de consoles van Sony ook nog steeds via retailers worden verkocht.

De PlayStation 5 is inmiddels een jaar beschikbaar, echter is de console nooit langer dan enkele minuten op voorraad geweest. Sony heeft moeite om aan de vraag te voldoen en kan simpelweg niet voldoende exemplaren produceren vanwege de aanhoudende chiptekorten. Vorige week publiceerde Bloomberg daarnaast een rapport dat het bedrijf een miljoen minder consoles zal produceren dan aanvankelijk gedacht. In het huidige fiscale jaar zullen er daardoor 15 miljoen exemplaren worden geleverd in plaats van de eerder genoemde 16 miljoen. De verwachting is dat de tekorten ook in 2022 zullen aanhouden.

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition