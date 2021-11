Voorraadproblemen PlayStation 5 blijven aanhouden: miljoen minder consoles dan verwacht

Slecht nieuws voor mensen die op zoek zijn naar een PlayStation 5, want de voorraadproblemen blijven aanhouden. De komende maanden wordt het aanbod van de PlayStation 5 naar verluidt krapper dan oorspronkelijk verwacht. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg zal Sony een miljoen minder consoles kunnen leveren dan aanvankelijk werd verwacht. Het Japanse bedrijf denkt dit fiscale jaar uit te komen op 15 miljoen geproduceerde PS5’s, terwijl het oorspronkelijk doel boven de 16 miljoen lag. Deze verlaging zou zijn veroorzaakt door problemen met de levering van onderdelen en logistiek.

De PlayStation 5 werd een jaar geleden uitgebracht en sindsdien is de console eigenlijk nooit langer op voorraad geweest dan enkele minuten. Vorige maand zei Sony dat problemen met de levering van de PS5 een negatieve invloed hadden op de verkoop van de hardware, maar dat het hoopvol bleef om zijn jaarlijkse doelstelling van 16 miljoen verscheepte consoles te halen, een prestatie waarmee het de prestaties van de PS4 in dezelfde fase van de levenscyclus van die console zou overtreffen.

“Op dit moment is er geen verandering in onze doelstelling voor de verkoop van PS5-hardware, maar verschillende factoren hebben een aanzienlijke invloed op de levering van het product, zoals de verstoring van de wereldwijde distributieketen en beperkingen op de levering van onderdelen, met name halfgeleiders,” zei Hiroki Totoki, financieel directeur van Sony, tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers in oktober. “In het tweede jaar van de PS4 hebben we 14,8 miljoen exemplaren verscheept en we streefden ernaar om dit aantal te overtreffen en we hebben dit doel niet veranderd.”

Totoki gaf echter ook toe dat de PS5-verkoop in de eerste helft van het jaar niet aan Sony’s verwachtingen had voldaan. “Wereldwijd is er een verstoring in de logistiek en vooral de levering van halfgeleiders wordt beperkt en dit heeft een grotere impact dan verwacht. We hebben in het eerste kwartaal minder consoles verkocht dan verwacht en dat heeft een impact op ons, hetzelfde geldt voor het tweede kwartaal. Maar ik denk dat met onze inspanningen en verschillende maatregelen het momentum van het PS-platform behouden kan blijven en vooral voor de gebruikers die wachten op de PS5 willen we zoveel mogelijk PS5’s kunnen leveren aan onze wachtende klanten – dat is onze gedachte.”

