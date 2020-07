‘Sony gaat in augustus nieuwe PlayStation 5-games onthullen’

Vorige maand onthulde Sony een aantal aankomende PlayStation 5-games als onderdeel van de onthulling van het ontwerp van de console, waaronder Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, Spider-Man: Miles Morales, Resident Evil Village, Ratchet & Clank: Rift Apart en meer. Dat is volgens Tom Phillips van Eurogamer echter slechts het begin, want er zijn nog verschillende andere games in ontwikkeling voor de PS5.

Sony has 1st and 3rd party stuff still to announce. Feels like it has quite smartly held some stuff back. — Tom Phillips (@tomphillipsEG) July 6, 2020

Deze onaangekondigde games worden volgens Phillips vermoedelijk tijdens de volgende State of Play in augustus gepresenteerd. Het is nog niet geheel duidelijk om welke titels het gaat, maar er wordt al geruime tijd gesproken over een nieuwe Silent Hill-game. Er gaan ook geruchten dat de Nederlandse studio Guerrilla Games naast Horizon Forbidden West aan een tweede multiplayergame werkt. Verder bestaat de kans dat er PS5-updates voor de The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima en Dreams worden gepresenteerd.

Looking forward to Xbox! And a reminder PlayStation plans to fire back in a State of Play soon after… https://t.co/sG5p60JPWo — Tom Phillips (@tomphillipsEG) July 6, 2020





