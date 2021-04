Software-update PlayStation 5 verhelpt problemen luide Blu-ray-drive

De eerste grote software-update voor de PlayStation 5 werd afgelopen woensdag uitgebracht. Naast de introductie van verschillende nieuwe functies, verhelpt de update ook een bug met betrekking tot de Blu-ray-drive. Sinds de lancering in november 2020 klagen gebruikers dat de PS5 op willekeurige momenten de disc luidruchtig laat spinnen.

Deze bugfix is niet officieel aangekondigd, maar volgens verschillende gebruikers is het probleem grotendeels verholpen. “Ik kan bevestigen dat dit stomme probleem eindelijk door Sony is opgelost”, schreef iemand op Reddit. “Nieuwe systeemupdate 2021-04-14 loste het probleem op. Het doet nog steeds de schijfcontrole, maar erg stil.”

“Ik denk dat ze het semi-gerepareerd hebben. De disc draait nog steeds, maar het zijn slechts 2 zeer zwakke checks en dan gaat het weer naar beneden”, zei een PS5-eigenaar op Resetera. “Ja, het lijkt zeker rustiger bij het uitvoeren van die controles”, zei een andere speler. “Het is nog steeds behoorlijk luid bij het installeren van een game (ik heb Demon’s Souls verwijderd en opnieuw geïnstalleerd, zodat ik dit kon controleren), maar de ‘licentiecontrole’ of wat het ook is, is nu veel stiller.”

“Ik was aan het werk, dus ik had het kunnen missen als het inderdaad stil was, maar als het zo hard was als vóór de patch, dan had ik het zeker gehoord. 100% een verbetering. Ik zal het waarschijnlijk niet horen tijdens het spelen, tenzij het gebeurt tijdens een heel rustig moment. ”

Wil je meer te weten komen over de nieuwe functies? Lees dan ons uitgebreide overzicht.

12 maanden PlayStation Plus voor €49,99 bij CDKeys.com

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition