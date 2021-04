Eerste grote software-update voor PlayStation 5 verschijnt op 14 april

De eerste grote software-update voor de PlayStation 5 wordt op woensdag 14 april uitgebracht. De update introduceert verschillende verbeteringen en nieuwe functies, waaronder de mogelijkheid om PS5-titels op te slaan op een externe usb-schijf. Het is na de update helaas nog niet mogelijk om een interne m.2-ssd te installeren.

Sony stelt gebruikers in staat om PS5-games over te zetten naar een externe usb-schijf. Volgens het bedrijf is het sneller om PS5-games opnieuw te installeren vanaf een usb-opslagapparaat dan om ze opnieuw te downloaden of te kopiëren vanaf een schijf. Omdat PS5-games zijn ontworpen om te profiteren van de ssd van de console, kunnen PS5-titels niet worden afgespeeld vanaf een usb-apparaat. Een toekomstige update gaat het mogelijk maken om het interne m.2-slot te gebruiken, waarvan je met een snelle ssd wel je PS5-games kan spelen.

PS4- en PS5-spelers kunnen met de update Share Play gebruiken tijdens het chatten in een party. Dit betekent dat PS5-gebruiken hun vrienden op PS4-consoles hun gamescherm kunnen laten zien of zelfs de PS5-games kunnen uitproberen via Share Play, en vice versa. Opties bestaan uit de mogelijkheid om je scherm te delen met een vriend, je controller virtueel door te geven aan een vriend of een tweede controller virtueel door te geven om samen coöpspellen te spelen.

Het Game Base-menu is verbeterd voor snellere toegang tot belangrijke content en functies. Je kunt eenvoudig schakelen tussen parties en vrienden om te chatten met je bestaande party of om te zien wat al je online vrienden aan het doen zijn. Bovendien kun je meldingen in- of uitschakelen voor elk van de parties waar je deel van uitmaakt.

Andere verbeteringen zijn:

Schakel Game Chat uit of pas het volume van spelers aan.

Game Update Pre-download.

Pas de gamebibliotheek aan.

Schermzoom.

Nieuwe Trophy instellingen en statistieken. Het niveau van Trophies dat resulteert in het automatisch vastleggen van een screenshot of videoclip kan nu worden aangepast – dus je kunt er nu voor kiezen om alleen afbeeldingen / video's vast te leggen en op te slaan van momenten waarop je betere Trophies verdient, zoals Gold of Platinum. Sony introduceert ook een Trophy Stats-scherm, waar je in één oogopslag de samenvatting van je Trophies kan bekijken.

Daarnaast krijgt de PlayStation-app verschillende nieuwe functies in de komende periode. Het wordt onder andere mogelijk om deel te nemen aan een multiplayersessie op PS5 vanuit de app, opslag op de PS5 beheren, Trophy Collecties met vrienden vergelijken en producten die in de PlayStation Store worden getoond, te sorteren en filteren.

