Singles Day 2020: de beste deals en aanbiedingen op een rij gezet

November is een ongekend drukke maand voor webshop met Singles Day, Black Friday en Cyber Monday in het vooruitzicht. Vanwege corona zal het in 2020 online een gekkenhuis worden waarbij vele records zullen worden verbroken. We trappen deze periode af met Singles Day op woensdag 11 november, hoewel verschillende shops al zijn begonnen met het beschikbaar maken van hun aanbiedingen. In dit artikel zetten we voor jou de beste Singles Day aanbiedingen, kortingscodes, kortingen en cashback deals voor je op een rij.

Singles Day is ooit begonnen als een klein protest tegen Valentijn en is inmiddels uitgegroeid tot een groots online kortingsfeest. Het feest ging in 1993 van start en was oorspronkelijk gericht op vrijgezelle mannen, echter is in de afgelopen een evenement voor zowel mannen als vrouwen geworden. In Nederland is Singles Day nog relatief klein, maar Black Friday heeft laten zien dat dit snel kan veranderen.

Singles Day 2020

Dit artikel wordt tot en met 11 november continu geüpdatet met nieuwe aanbiedingen.

Singles Day bij Bol.com van 9 tot en met 11 november

Ook bij bol.com is Singles’ Day een special evenement waarbij je 3 dagen lang (9 tot en met 11 november) van hoge kortingen profiteert. Elke dag komen er nieuwe deals bij.

11% korting op accessoires bij Game Mania.

Het Singles Day-evenement bij de Game Mania is van start gegaan en tot en met woensdag ontvang je 11% korting op alle accessoires, inclusief de nieuwe producten voor Xbox Series X | S en de PlayStation 5. Deze aanbieding loopt tot en met woensdag 11 november. Het volledig overzicht van alle deelnemende producten kan via deze link worden bekeken.