Releasedatum Nintendo Switch 2: lancering in juni 2025?

De Nintendo Switch 2 werd in januari officieel gepresenteerd, maar het is nog niet bekend wanneer de lancering zal plaatsvinden. Een voormalig lid van Nintendo of America’s verkoopteam beweert dat de nieuwe console mogelijk in juni 2025 gelanceerd wordt. In de Kit & Krysta-podcast deelde hij zijn inzichten over de strategie van het Japanse gamebedrijf.

Releasedatum Nintendo Switch 2

Volgens de ex-medewerker, die alleen bekend is als ‘Sean’, zal Nintendo zijn plannen voor de Switch 2 uiterlijk deze zomer onthullen, vermoedelijk tijdens een speciale Nintendo Direct in april. “Ze willen het systeem uitbrengen vóór het einde van de zomer. Ik denk dat we een lancering in juni gaan zien, waarschijnlijk midden juni of iets later,” aldus Sean. “Maar zeker nog voor de zomer voorbij is. Daar zijn goede strategische redenen voor.”

Retailers weten nog niets

De geruchten dat retailers al op de hoogte zijn van de prijs en releasedatum van de Switch 2, worden door Sean resoluut ontkracht. “Ze weten niets. Zeker niet de prijs en waarschijnlijk ook geen specifieke lanceringsdatum, hoogstens een kwartaalindicatie,” stelt hij. “Als de releasedatum intern bekend wordt, horen retailers dat waarschijnlijk pas een week of twee van tevoren.”

Interessant is dat Nintendo tussen april en juni 2025 diverse ‘Nintendo Switch 2 Experience’-evenementen organiseert. Fans kunnen de console uitproberen in steden als Tokio (26-27 april), Seoel (31 mei-1 juni) en Amsterdam (9-11 mei). Het ligt voor de hand dat de nieuwe console daarna snel op de markt wordt gebracht.

Nintendo heeft de Switch 2 officieel aangekondigd via een teaser, maar zonder details over prijs of lanceerdatum. In een recente aandeelhoudersvergadering gaf Nintendo-president Shuntaro Furukawa aan dat de prijsstelling rekening zal houden met de betaalbaarheid die consumenten van Nintendo-producten verwachten. Ook benadrukte hij dat factoren zoals inflatie en wisselkoersen een rol spelen bij de uiteindelijke prijsbepaling.

Volgende Nintendo Direct in april

De volgende grote informatie-update over de Switch 2 wordt verwacht tijdens de Nintendo Direct op 2 april 2025. Deze presentatie zal waarschijnlijk details onthullen over de hardware, games en de releasedatum van de langverwachte opvolger van de Nintendo Switch.