Nintendo Switch 2 aangekondigd: alles wat je moet weten

Nintendo heeft vandaag bekendgemaakt dat de Nintendo Switch 2 in 2025 wordt uitgebracht. In een trailer die donderdag werd gedeeld krijgen fans een eerste blik op de opvolger van de populaire console. De video laat het nieuwe ontwerp zien en hint naar enkele nieuwe functies en een Mario Kart-game.

Nintendo Switch 2

Zoals eerdere geruchten suggereerden, lijkt de Nintendo Switch 2 qua ontwerp sterk op zijn voorganger. De console behoudt het concept van de huidige Switch met een scherm en afneembare controllers, maar introduceert enkele verbeteringen:

Groter scherm: De Switch 2 is een stuk groter en volgens de laatste geruchten zal het gaan om een 8,4-inch scherm.

Magnetische Joy-Con bevestiging: De nieuwe Joy-Con-controllers maken gebruik van magneten om stevig aan de console te blijven zitten.

Nieuw ontwerp: Joy-Cons hebben een zwarte afwerking met gekleurde accenten onder de sticks en aan de zijkanten waar ze aansluiten op de console.

Nieuwe knoppen en functies: Onder de home-knop op de rechter Joy-Con is een nieuwe knop toegevoegd, zoals eerder gelekt. De trailer laat ook zien dat de Joy-Cons gebruikt kunnen worden als een muisachtige invoerapparaat.

Grotere knoppen: De SL- en SR-knoppen op de Joy-Cons zijn groter gemaakt, wat zorgt voor meer gebruiksgemak.

De SL- en SR-knoppen op de Joy-Cons zijn groter gemaakt, wat zorgt voor meer gebruiksgemak. Verbeterde standaard: Nintendo Switch 2 heeft een bredere en langere standaard, die een grotere kantelhoek biedt. Hierdoor kan het apparaat stabieler in tafelmodus worden gebruikt.

Backwards compatibility en nieuwe games

De Nintendo Switch 2 is backwards compatible, wat betekent dat zowel fysieke als digitale games van de originele Nintendo Switch speelbaar zijn. Nintendo geeft aan dat er mogelijk enkele uitzonderingen zijn, waarover later meer details volgen. De trailer toont ook een korte blik op een nieuwe Mario Kart-game, die gebruikmaakt van de verbeterde hardware van de Switch 2.

Evenementen en aankomende Nintendo Direct

Hoewel Nintendo nog geen specifieke releasedatum of prijs heeft gedeeld, staat er op 2 april 2025 een Nintendo Direct gepland. Tijdens dit evenement wordt meer informatie verwacht over de Switch 2, inclusief exclusieve games en technische specificaties. Daarnaast organiseert Nintendo evenementen onder de naam ‘Nintendo Switch 2 Experience’. Hier kunnen fans de nieuwe console uitproberen. In Nederland vindt dit evenement plaats in Amsterdam van 9 tot en met 11 mei 2025. Toegang tot het evenement wordt bepaald door een willekeurige loting. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor inschrijven tussen 18 en 26 januari.