Rainbow Six Siege komt deze week naar Xbox Game Pass (Ultimate)

Rainbow Six Siege wordt op 22 oktober toegevoegd aan de Xbox Game Pass-bibliotheek voor Xbox-consoles en xCloud. Ubisoft maakte in mei bekend dat er inmiddels 60 miljoen geregistreerde spelers zijn en dat er later dit jaar een update verschijnt voor PlayStation 5 en Xbox Series S | X. De update brengt ondersteuning voor 4k met maximaal 120 frames per seconde.

Age of Empires III: Definitive Edition, Heave Ho, Katana Zero, Tales of Vesperia: Definitive Edition en The Swords of Ditto: Mormo’s Curse werden op 15 oktober beschikbaar gemaakt voor Game Pass-abonnees. Deze games worden later deze maand gevolgd door ScourgeBringer op 21 oktober, Cricket 19 en Supraland op 22 oktober en de remasters Grim Fandango, Day of the Tentacle en Full Throttle op 29 oktober.

Veel van deze games zijn ook speelbaar op Android-apparaten via Microsofts streamingdienst xCloud. Het bedrijf maakte ook bekend dat het xCloud naar consoles en de pc gaat brengen. Met een compatibele controller kunnen gebruikers momenteel meer dan 100 Xbox-games op Android-apparaten rechtstreeks vanuit de cloud spelen.

Verder krijgen Xbox Game Pass Ultimate-abonnees vanaf 10 november toegang tot EA Play. Deze toevoeging valt samen met de lancering van Xbox Series S | X.