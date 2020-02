Rainbow Six Siege is klaar voor de lancering klaar van de PlayStation 5 (PS5) en Xbox Series X

Rainbow Six Siege zal direct beschikbaar zijn voor de PlayStation 5 en Xbox Series X zodra de consoles worden gelanceerd. Dat maakte Ubisoft-gamedirector Leroy Atanassoff bekend in gesprek met Windows Central. De game zal ook cross-generatie multiplayer ondersteunen, waardoor je met een PS5 of Xbox Series X straks kan blijven spelen met je vrienden die nog in het bezit zijn van een PS4 of Xbox One.

“Ik kan je geen datum geven, want die data zijn uiteindelijk voor de mensen die de next-gen-consoles uitbrengen,” aldus Athanassof verwijzend naar Sony en Microsoft. “Wat ik je kan vertellen is dat we vanaf de lancering aanwezig zullen zijn op PS5 en Xbox Series X.”

De platformonafhankelijke belofte van Ubisoft voor Rainbow Six Siege is in lijn met wat Microsoft zelf Halo: Infinite en andere titels garandeerde. Matt Booty, chef van Xbox Game Studios, heeft onlangs gezegd dat first-party Xbox Series X-games ook speelbaar zijn op Xbox One. Microsoft is pas eind 2021 van plan om exclusieve games voor de Xbox Series X uit te brengen.

Athanassoff vertelde PCGamesN ook dat Rainbow Six Siege op next-gen consoles dezelfde versie zal zijn die pc-spelers al zullen spelen. “Wat we voor deze game willen, is dat we onze community niet splitsen”, aldus Athanassoff. “We willen op zoveel mogelijk platforms speelbaar zijn.” Hoewel spelers de nieuwste versie van Rainbow Six Siege krijgen, heeft Ubisoft al gezegd dat The Division 2 geen specifieke upgrade voor de PS5 krijgt. De game zal wel speelbaar zijn dankzij het feit dat de nieuwe console backwards compatibel is met de PS4.

Daarnaast wil Ubisoft de consoles van Sony en Microsoft nog steeds met elkaar te verbinden. “We willen graag volledig cross-play zijn, waarbij Xbox-spelers het kunnen opnemen tegen PlayStation-spelers,” zei Athanassof. “Nogmaals, dit is meer een discussie tussen Microsoft en Sony.” Overigens zullen pc-spelers niet aan deze functie worden toegevoegd. “Ik denk niet dat er ooit console cross-play met de pc zal zijn”, zei hij.