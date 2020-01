‘PlayStation 5 (PS5) krijgt exclusieve games bij lancering, Xbox Series X niet’

De doorgaans goed geïnformeerde Kotaku-journalist Jason Schreier claimt dat Sony dit jaar meerdere exclusieve PlayStation 5-games gaat uitbrengen. Het Japanse bedrijf kiest daarmee duidelijk voor een andere tactiek dan Microsoft, want exclusieve games voor de Xbox Series X worden pas een jaar na de release van de console verwacht.

Microsoft wil ervoor zorgen dat spelers niet het gevoel hebben dat ze een keuze moeten maken tussen de Xbox One en Xbox Series X, echter betekent dat ook dat games niet optimaal gebruik zullen maken van de aanzienlijk krachtigere hardware. Sony-fans zullen daartegen wel een keuze moeten maken, hoewel dat vermoedelijk zal resulteren in mooiere en complexere games.

In de podcast van Kotaku werd Schreier gevraagd of hij weet hoeveel exclusieve PlayStation 5- en Xbox Series X-games en cross-gen titels er bij de lancering zullen zijn, waarna Schreier antwoordde dat de volgende versie van Assassin’s Creed met Viking-thema ook voor de huidige generatie consoles zal verschijnen, net als de meeste games van uitgevers die niet in handen zijn van Sony en Microsoft.

“Ik heb enkele dingen over de launchgames voor de PlayStation 5 gehoord”, zei Schreier. “Ik zal ze nog niet bekendmaken, want ik wil waarschijnlijk een soort verslag maken over dat soort dingen voor de toekomst. Maar die games verschijnen alleen voor de PS5. ‘

Met betrekking tot de exclusieve Xbox Series X voegt Schreier eraan toe: “Ik heb nog niets gehoord over exclusieve Xbox Series X-games, maar ik weet zeker dat hun games op zo veel mogelijk systemen beschikbaar zullen zijn. Eigenlijk zeiden ze al dat Halo Infinite cross-gen gaat worden. Microsoft zal in ieder geval een stuk minder exclusieve Xbox Series X-games klaar hebben staan”, aldus Schreier.