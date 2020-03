PlayStation 5 livestream: bekijk hier de onthulling van de PS5

De architect van de PlayStation 5, Mark Cerny, gaat vandaag (18 maart) de technische specificaties van de console onthullen. Volgens een tweet van PlayStation 5 zal er dieper worden ingegaan op de systeemarchitectuur van de PS5 en hoe de hardware de toekomst van games zal vormgeven.

Livestream onthulling PlayStation 5 (PS5)

Wat betekent dat allemaal? We verwachten dat Cerny gaat vertellen over hoeveel rekenkracht de console zal beschikken. De doorgaans goed geïnformeerde Kotaku-journalist Jason Schreier verwacht dat het een technische presentatie gaat worden, die oorspronkelijk was bedoeld voor GDC (Game Developers Conference), en dat er mogelijk enkele nieuwe functies van het besturingssysteem worden gepresenteerd. Schreier claimt dat het aantal teraflops van de gpu lager zal uitvallen in vergelijking met de Xbox Series X (12 teraflops). Eerder zei hij dat de gpu van de PS5 krachtiger is dan de RTX 2080, wat betekent dat we vermoedelijk kunnen rekenen op 10 of 11 teraflops.

Predictions for today’s PS5 livestream:

– It will be dry and technical (remember, this was supposed to be GDC week)

– There will be some weirdness (hopefully we hear about the unique OS features)

– The final number of GPU teraflopppps will make PlayStation console warriors sad — Jason Schreier (@jasonschreier) March 18, 2020

We verwachten niet dat Sony informatie gaat delen over de prijs, games of releasedatum. Daarnaast wordt het ontwerp van de PS5 en de DualShock 5 naar verluidt op een later moment gepresenteerd. De presentatie van vandaag zal in het teken staan van de cpu, gpu, ssd, backwards compatbility, raytracing en 3D-audio.

De presentatie begint op 18 maart om 17:00 Nederlandse tijd en is via de onderstaande mediaspeler te bekijken.