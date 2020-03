Mark Cerny gaat woensdag dieper in op architectuur van PlayStation 5 (PS5) en de toekomst van gaming

Op woensdag 18 maart gaat PlayStation 5-systeemarchitect Mark Cerny voor het eerst dieper in op de architectuur van de nieuwe console en hoe het de toekomst van games gaat beïnvloeden. De presentatie gaat om 17:00 Nederlandse tijd van start en zal via het PlayStation Blog en deze pagina live te bekijken zijn.

De PS5 wordt uitgerust met een acht core AMD Zen 2-cpu (gebaseerd op de derde generatie Ryzen-serie) en een AMD Navi-gpu (RDNA 2) met hardwarematige raytracing. Sony ondersteunt ook 8K-resoluties, 3D-audio, 4K-gaming op 120 Hz, een optie voor een lager energieverbruik en het systeem is voorzien van een snelle ssd.

De presentatie van Sony komt slechts enkele dagen nadat Microsoft de volledige specificaties voor de Xbox Series X-console heeft onthuld. Xbox Series X van Microsoft zal eveneens een AMD Zen 2-cpu bevatten met acht cores geklokt op elk 3,8 GHz, een AMD RDNA 2-gpu met 12 teraflops en 52 compute unites geklokt op 1,825 GHz. De console bevat ook 16 GB GDDR6 met een 1 TB NVME-ssd en de mogelijkheid om de opslag uit te breiden met 1 TB uitbreidingskaarten.

