PS4-versie Horizon Forbidden West kan toch gratis worden geüpgraded naar PS5

Sony maakte vorige week bekend dat er geen PS5-upgrade zal worden aangeboden aan klanten die de standaard PS4-editie van Horizon Forbidden West kopen. Gamers werden verplicht om de duurdere Digital Deluxe Edition te bestellen om toegang te krijgen de PS4- en PS5-versie, maar inmiddels is het Japanse bedrijf teruggekomen op deze beslissing. De PS4-versie van de game kan daardoor volgend jaar gratis worden geüpgraded naar de PS5-versie.

In de toekomst kunnen alle cross-gen first-party games, inclusief God of War en Gran Turismo 7, voor €9,99 worden geüpgraded. “Donderdag zou een viering worden van Horizon Forbidden West en het geweldige team van Guerrilla dat eraan werkt om de game op 18 februari 2022 af te leveren. Het is echter overduidelijk dat het aanbod dat we tijdens onze pre-order kickoff hebben bevestigd, zijn doel heeft gemist”, aldus Sony Interactive Entertainment-ceo Jim Ryan.

“Vorig jaar hebben we een belofte gedaan om gratis upgrades te leveren voor onze cross-gen launchtitels, waaronder Horizon Forbidden West. Hoewel de grote impact van de pandemie Forbidden West uit de periode heeft geduwd dat we oorspronkelijk voor ogen hadden, houden we vast aan ons aanbod: spelers die Horizon Forbidden West op PlayStation 4 kopen, kunnen gratis upgraden naar de PlayStation 5-versie.”

“Ik wil vandaag ook bevestigen dat PlayStation first-party exclusieve cross-gen titels (die nieuw uitkomen op PS4 en PS5) zowel digitaal als fysiek, een digitale upgrade-optie van $10 USD zullen bieden van PS4 naar PS5. Dit geldt voor de volgende God of War en Gran Turismo 7 plus alle andere exclusieve cross-gen PS4- en PS5-titels die worden uitgegeven door Sony Interactive Entertainment.”