Horizon Forbidden West: Collector’s (Regalla) Edition kopen? Pre-order van start gegaan

Horizon Forbidden West verschijnt op 18 februari 2022 voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Fans van de game kunnen daarnaast uitkijken naar de Collector’s en Regalla Editions die vandaag zijn gepresenteerd. Beide versies worden in beperkte oplage uitgebracht en zullen in de komende dagen beschikbaar komen voor pre-order bij Bol.com, NedGame (beschikbaar) en MediaMarkt,

Horizon Forbidden West: Collector’s Edition

De Horizon Forbidden West: Collector’s Edition zit boordevol goodies en is een must-have voor iedere fan. Het bevat een digitale kopie van de game, waarmee je zowel de PS4- als PS5-versie kan downloaden. Sony heeft een speciaal beeldje van Tromortusk en Aloy ontworpen voor deze limited edition. De beeldjes moeten nog enigszins in elkaar worden gezet, echter worden er een gedetailleerde instructies meegeleverd.

Beschikbaar bij → NedGame (€199,99)

Verder bevat het pakket een Horizon Forbidden West SteelBook Display Case, artbook en digitale content. Kopers krijgen twee speciale outfits (Carja Behemoth Elite en Nora Thunder Elite), twee speciale Wapens (Carja Behemoth Korte Boog en Nora Thunder Sling), Resources Pack met munitie, drankjes, en reispakketten, in-game Apex Clawstrider Machine Strike Piece, exclusieve Photo Mode pose en gezichtsverf, digitale soundtrack en een digitale versie van de Sunhawk, de eerste grafische roman van Horizon Zero Dawn.

Horizon Forbidden West: Regalla Edition

De Regalla Edition is een uitgebreide versie van de Collector’s Edition. Deze limited edition bevat de volgende items: Horizon Forbidden West (Digitaal) voor PS4 en PS5, Horizon Verboden Westen SteelBook Display Case en beeldjes van Tremortusk- en Aloy-beeldje in Regalla-thema. Daar blijft het niet bij, want de Regalla Edition komt ook nog met een Replica Focus met standaard, een kaart, twee Art Print Cards, artbook, een Replica Sunwing en Clawstrider Machine Physical Strike Pieces. De digitale content is identiek aan de Collector’s Edition.