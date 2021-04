Productie Nintendo Switch niet direct in gevaar, maar nieuwe voorraadproblemen dreigen

Nintendo-ceo Shuntaro Furukaw heeft aan het Japanse Nikkei een update gegeven over de productie van de Nintendo Switch. Volgens de topman zijn er nog voldoende halfgeleiders beschikbaar voor de ‘onmiddellijke productie’, maar tekorten later in het jaar kunnen vanwege de grote vraag niet worden uitgesloten.

Op dit moment is de Switch in Nederland al lastig te verkrijgen, maar bij MediaMarkt is de Mario Red & Blue Edition nog voor €309 te verkrijgen. Bij Bol.com en Amazon Nederland is de console alleen via externe aanbieders te verkrijgen.

“We zijn erin geslaagd om de benodigde materialen veilig te stellen voor de onmiddellijke productie van halfgeleiders voor de Nintendo Switch”, zei hij. “In Japan en andere landen is de vraag echter erg sterk toegenomen sinds het begin van het jaar en er is een kans op tekorten bij sommige retailers in de toekomst. Het is moeilijk te zeggen hoe we hiermee omgaan, maar in sommige gevallen kunnen we mogelijk niet voldoende consoles leveren.”

Het zal ook interessant zijn om te zien hoe deze problemen de lancering van de vernieuwde Switch gaan beïnvloeden. Nintendo zou namelijk van plan zijn om later dit jaar een nieuwe versie op de markt te brengen met 4k-ondersteuning via NVIDIA’s DLSS-technologie en een nieuw scherm. Het zou gaat om een 7-inch oled-scherm van Samsung, terwijl de Switch en Switch Lite zijn uitgerust met respectievelijk een 6,2- en 5,5-inch lcd-scherm.

De aanhoudende pandemie heeft tot een tekort aan chips voor de productie van elektronica geleid. Consolebouwers kampen al tijden met tekorten nadat de vraag vanwege het coronavirus aanzienlijk toenam en de nieuwe PlayStation 5 en Xbox Series X zijn al sinds de lancering in november 2020 uitverkocht. Deze voorraadproblemen zouden nog tot kerst kunnen aanhouden. Sony Interactive Entertainment-ceo Jim Ryan zegt dat er geen magische toverstokjes zijn om de problemen op te lossen, hoewel hij verwacht dat de situatie zich gedurende het jaar zal verbeteren.