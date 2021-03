‘Nintendo Switch Pro krijgt 4k-ondersteuning dankzij nieuwe NVIDIA-soc’

Nintendo werkt naar verluidt al enige tijd aan de Switch Pro en volgens een nieuw rapport van Bloomberg maakt de console gebruik van NVIDIA’s DLSS-technolgie om gaming in 4k mogelijk te maken. De nieuwe chipset zal bovendien beschikken over snellere cpu-cores en meer werkgeheugen.

Lees ook → Nintendo Switch Pro (Aura) krijgt 4k-ondersteuning, nieuw scherm en betere prestaties

Nintendo Switch Pro

DLSS wordt momenteel door de NVIDIA RTX-gpu’s gebruikt en deze technologie pas kunstmatige intelligentie toe om de resolutie van games op te schalen. Het voordeel van DLSS is dat games op hogere resoluties worden weergegeven zonder dat het een groot effect heeft op de framerate en beeldkwaliteit. Bloomberg schrijft dat de technologie ook naar de Switch Pro wordt gebracht om games in dockmodus in 4k weer te geven. Ontwikkelaars zullen overigens DLSS-ondersteuning handmatig moeten toevoegen aan Switch-games en de technologie zal daardoor voornamelijk worden ingezet bij toekomstige titels.

De verwachting is dat de vernieuwde Nintendo Switch wordt uitgerust met een 7-inch oled-scherm van Samsung, terwijl de reguliere Switch en Switch Lite over respectievelijk 6,2-inch en 5,5-inch lcd-schermen beschikken. De resolutie in handheldmodus blijft nog steeds 1280 x 720 pixels, hoewel veel bestaande games op dit moment in een lagere resolutie worden gerenderd. Het formaat van de Switch blijft eveneens ongewijzigd, omdat de bezels rondom het scherm worden verkleind om ruimte te maken voor het grotere scherm.

Analisten verwachten dat de nieuwe Nintendo Switch voor een hogere prijs zal worden aangeboden dan het huidige model, die voor €329 te koop is. De Nintendo Switch Pro wordt eind dit jaar verwacht en de lancering zou gepaard gaan met de komst van meerdere nieuwe games.