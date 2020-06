Presentatie van PlayStation 5 (PS5)-games uitgesteld

De presentatie van de PlayStation 5-games is helaas uitgesteld. In een nieuw bericht dat op Twitter werd gedeeld, bevestigde het Japanse bedrijf dat het evenement niet zal plaatsvinden op 4 juni, omdat het bedrijf van mening is dat dit geen tijd is om te vieren, omdat het meer belangrijke stemmen wil laten horen, verwijzend naar de huidige gebeurtenissen in de Verenigde Staten.

Het PlayStation 5-evenement van 4 juni zou onze eerste blik zijn geweest op games van de volgende generatie. Het evenement zou een uur duren en markeert het begin van een reeks PS5-updates die meer zullen onthullen over de console tot de release later dit najaar.

“Deze digitale presentatie duurt iets meer dan een uur en voor het eerst zullen we allemaal samen de spanning samen virtueel beleven. Een gebrek aan fysieke gebeurtenissen heeft ons een geweldige kans gegeven om anders te denken en je mee te nemen op deze reis, en hopelijk dichterbij dan ooit tevoren. Dit maakt deel uit van onze serie PS5-updates en wees gerust, na de showcase van volgende week zullen we nog veel met je te delen hebben”, zo liet Sony eerder weten.

De PlayStation 5-console wordt later dit najaar wereldwijd gelanceerd. Wil je zeker weten dat je de console op de dag van release ontvangt? Schijf je dan hieronder in voor onze notificatiedienst.





